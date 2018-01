Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una familia dice que quiere justicia. Después de un año y medio, la madre de Tayler Maggi habla por primera vez.

El 14 de abril de 2016, un alumno de la Escuela Secundaria Sunnyslope recibió un disparo en la cabeza de otro adolescente, identificado más tarde como Luis Martínez, de entonces 16 años, después de algún tipo de pelea y discusión.

La mamá de Maggi, Mindy Thompson, dice que está hablando ahora, después de que recibió una llamada telefónica de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa diciendo que podría haber un acuerdo de culpabilidad en el caso. “No queremos estar en las noticias; queremos hacer lo que hemos estado haciendo durante el último año y medio, que es cuidar a nuestro hijo Tayler Maggi “, dijo Thompson.

“Puedo confirmar que no se ha llegado a un acuerdo con el fiscal en este caso”, nos dijo Amanda Jacinto, una portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, por correo electrónico el lunes.

Maggi acababa de cumplir 18 años y era estudiante de último año en la Escuela Secundaria Sunnyslope cuando fue golpeado en la cabeza con una bala cerca de la intersección de Central y Dunlap mientras él y su novia conducían. Luego perdió el control de su automóvil y se estrelló contra una pared.

Maggi sobrevivió pero sufre de impedimentos de por vida.

El tirador acusado, Martínez fue acusado como un adulto y actualmente se encuentra en la cárcel en espera de juicio. Sin embargo, Thompson dijo que le dijeron que el fiscal del condado podría estar considerando ofrecerle a Martínez algún tipo de acuerdo de culpabilidad, lo que podría significar menos tiempo tras las rejas, algo con lo que Thompson dijo que simplemente no está de acuerdo.

“Me llamaron hace un par de días y dijeron que están considerando esta súplica que va a poner a este niño en las calles mucho antes de lo que debería ser y me sentí desesperada. Nuestra familia quiere nada menos que un juicio completo y la posibilidad de cumplir la sentencia máxima. Queremos que la persona que intentó asesinar a Tayler y Lauren sea acusada de intento de asesinato”.

Si bien Jacinto no pudo confirmar de inmediato si hay algún tipo de acuerdo de declaración de culpabilidad o si se discutió cuando nos comunicamos con ella por primera vez el domingo (ella dijo el lunes que no se ha llegado a un acuerdo), nos dijo que la oficina siempre consulta a las víctimas o víctimas “familiares” antes de ofrecer un acuerdo de culpabilidad, y dice que también hacen lo que es mejor para la justicia.