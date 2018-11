Por Hugo Laveen

Glendale, AZ.- Una madre de Glendale enfrenta cargos luego de que la policía dijo que dejó a su hijo de 6 años solo en casa dos veces el mismo día.

Según los documentos de la corte , Whitney Clarissa Mcneal dejó a su hijo solo en su apartamento cerca de 67th Avenue y Butler Drive, que se encuentra al norte de Northern Avenue, para ir a trabajar el viernes.

Se encontró al niño en el complejo llorando porque lo dejaron solo y llamaron a Mcneal en el trabajo para que lo recogiera, dijo la policía.

La joven de 26 años devolvió a su hijo a su apartamento y luego se fue a trabajar.

El niño fue encontrado nuevamente en el complejo y esta vez el Departamento de Seguridad Infantil fue llamado y se hizo cargo de él.

La policía dijo que Mcneal inicialmente dijo que había dejado al niño con su padre, pero luego dijo que eso no era cierto y admitió que lo había dejado solo porque no tenía a nadie que lo cuidara.

También admitió que esta no es la primera vez que lo dejó solo dentro del apartamento, dijeron los detectives.

Mcneal fue fichado por dos cargos de abuso infantil. Ella está fuera de la cárcel en libertad supervisada.