Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.- La madre de una mujer que aparece siendo empujada hacia el suelo por un oficial de policía de Mesa en un autobús de la ciudad, en un video, dijo que quiere que ese oficial sea despedido.

Marina Maroquin dijo que su hija, Priscilla Villaverde, de 32 años, padece una enfermedad mental, tiene antecedentes de abuso de drogas y no tiene hogar. Actualmente no sabe dónde se está quedando. Cuando vio el video del altercado de Villaverde con la policía el 21 de junio, dijo estalló en llanto.

“Ver a mi hija pasar por eso me hizo enojar”, dijo Maroquin. Ella dijo, después de no hablar con su hija por un tiempo, descubrió que había sido arrestada y se presentó en su audiencia. Ella dijo que el defensor público de Villaverde le mostró el video.

Según el informe, Villaverde amenazó al conductor del autobús y no se iría, por lo que se llamó a la policía. El oficial Joseph Demarco tranquilamente le preguntó por su lado, y ella dijo que ya le había dado una declaración a alguien. Luego él pidió su identificación. El video muestra a Villaverde agarrando sus pertenencias, como si tratara de pasar al oficial y marcharse. Según su informe, el oficial Demarco le dio un golpe de impacto en el pecho, que aterrizó en su garganta. Él dijo que ella se estaba moviendo de tal manera que, si él no se hacía a un lado, ella lo empujaría.

“Soy una mujer”, se escucha a Villaverde decir en el video. “No me importa lo que eres, me acabas de patear”, responde el oficial Demarco.

“Pones tu mano en mi garganta”, dijo Villaverde.

“Demonios, sí, te empujé”, dijo Demarco. “¿Ahora vas a cumplir?”

“Cuando se puso de pie por primera vez, pudo haber dicho en ese mismo momento, siéntate, no te vas a ir”, dijo Maroquin. En el video, puedes escuchar al oficial Demarco diciéndole a Villaverde que no lo patee. Maroquin agregó que ella tiene problemas con esa ‘patada’ que el oficial dijo que le lanzó Villaverde.

“Todo lo que ella hizo fue, cuando se abalanzó sobre ella, levantó el pie y eso es todo lo que hizo”, dijo Maroquin.

“La mejor manera de hacer que un encuentro con la policía sea seguro para todos los involucrados es seguir las instrucciones del oficial”, dijo el detective de la policía de Mesa Nik Rasheta.

Dijo que cuando alguien está detenido por la policía, no pueden irse. También dijo que este uso de la fuerza estaba documentado. Preguntamos si ya se estaba revisando, antes de comenzar a hacer preguntas.

“Tengo entendido que ahora está bajo revisión, podría haber sido revisado por algún otro canal, podría haber sido un proceso más lento. No tengo toda esa información en este momento”, dijo el detective Rasheta.

Maroquin dijo que ama a Mesa y apoya a la policía, pero quiere ver a este oficial disciplinado. “Saca a este tipo de la fuerza. No tiene nada que ver con la fuerza con ese tipo de ira”, dijo Maroquin.

Rasheta nos dijo que el Oficial Demarco está actualmente de patrulla. “A medida que continuemos evaluando el incidente, determinaremos si hay una necesidad de cambio”.

Solicitamos el historial de disciplina de Demarco. Nuestros propios registros muestran que ha estado involucrado en al menos otros dos usos de la fuerza en los últimos años, incluida la muerte a tiros de un hombre trasgénero con Asperger.