Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un bebé de 4 meses con desnutrición severa, pelea por su vida, y su madre de 21 años, que según los informes admitió ante la policía que solo alimentaba al niño dos veces al día, enfrenta una acusación grave de abuso infantil.

La policía arrestó a Jessica Yasmin Arias el miércoles, casi dos meses después de que ella llamó al 911 para obtener ayuda para su bebé; Ella le dijo a los despachadores que el niño no estaba respirando, de acuerdo con documentos judiciales.

Los oficiales llegaron a la casa de Arias en el oeste de Phoenix para encontrar al bebé acostado en un colchón y Arias tratando de hacer RCP.

Un oficial “notó un fuerte olor a orina y heces cuando entró al dormitorio”, según la causa probable de la declaración de arresto. “También observó lo que parecía ser manchas de orina y heces en el colchón”.

Eran casi las 2:30 p.m. del sábado 28 de abril.

De acuerdo con el papeleo de la corte de Arias, ella dijo que había alimentado al bebé unas dos horas antes, diciéndole a un oficial que el niño estaba “riendo y feliz”.

“Ella insistió en que no había nada malo con [el bebé] hasta que entró en la habitación y apenas respiraba”, dice la causa probable de declaración de arresto.

Los médicos del Phoenix Children’s Hospital determinaron que el bebé sufría desnutrición severa. La policía dijo que mientras estaba en el hospital, Arias explicó cómo alimentaba a su hija con fórmula cada dos horas y luego la amamantaba por la noche.

Los médicos ordenan pruebas genéticas para determinar si hubo una afección médica que causaba la desnutrición del bebé. La trataban por hemorragia gastrointestinal y deficiencia grave de glucosa. Los médicos también le dijeron a la policía que el bebé había sufrido convulsiones intermitentes además de tener dos accidentes cerebrovasculares mientras estaba en cuidados intensivos.

Según documentos judiciales, la condición del bebé “había sido causada por desnutrición”.

La policía también fue informada de que los tres hermanos del bebé “sufrían de sarna, piojos, fiebre, sarpullidos y caries”. Esos niños ahora están bajo el cuidado del Departamento de Servicios para Niños.

Armada con esa información, la policía regresó por Arias. “Después de ser advertida de sus derechos de Miranda, hizo declaraciones admitiendo que solo estaba alimentando al niño dos veces al día”, dice la causa probable de la declaración de arresto. “Se había dado cuenta de que se estaba enfermando aproximadamente de tres a cuatro semanas antes del incidente el 28 de abril de 2018. Dijo que la razón por la que no buscó asistencia médica para el niño es porque tenía miedo de meterse en problemas”.

Según TheBump.com, un bebé de 4 meses debe recibir fórmula cada cuatro a seis horas y comida para bebés tres veces al día si está listo. Un bebé amamantado debe comer cada tres o cuatro horas.

Un juez liberó a Arias bajo su propia responsabilidad, bajo la supervisión de los Servicios Pre-juicio. Ella no puede tener contacto con ninguno de sus hijos. El pronóstico del bebé no estaba disponible de inmediato.