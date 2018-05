Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una madre Phoenix dice que un compañero de clase, le dio un puñetazo en la cara a su hija y la maestra no hizo nada al respecto.

Según los informes, esto sucedió en Alfred Garcia School en el distrito escolar Murphy de Phoenix.

Antoinette Contreras dice que su hija fue atacada por un estudiante a principios de este mes y afirma que la maestra estaba allí, pero no hizo nada al respecto.

Contreras dice que pasaron dos días y nunca se le notificó sobre el incidente hasta que vio un video que otro estudiante tomó.

Luego se comunicó con el distrito escolar quien dijo que no estaban al tanto de la situación. Contreras llamó al director de la escuela, pero dice que no le darían una respuesta directa.

Eso la llevó a asistir a la reunión de la junta escolar anoche para expresar su preocupación.

“Quiero concienciar sobre este tema porque si mi hija es víctima de algo así, estoy bastante seguro de que hay otros estudiantes que han sido intimidados, donde sus padres no fueron notificados. No creo esta es la primera vez que esto sucede. Creo que esta es la primera vez que alguien habla públicamente al respecto “, dijo Contreras.

El Distrito Escolar dijo que hay una investigación activa sobre el asunto y se están siguiendo todos los procedimientos de disciplina.

Dijeron que la política típica cuando ocurre un incidente como este es notificar a la oficina de la escuela de inmediato, luego la oficina de la escuela lo recoge desde allí.

El distrito no pudo decir si el maestro siguió este procedimiento.

En una declaración, el distrito dijo: “Tomamos la seguridad de los estudiantes como nuestra prioridad número uno. Queremos asegurarnos de que los padres sepan que estamos cumpliendo con nuestros procedimientos disciplinarios”.

