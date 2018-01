Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una mamá de Valley afirma que una escuela chárter pública violó la ley cuando rechazó a su hija debido a su condición médica.

Tee Kohnke dice que se reunió con funcionarios de Phoenix Advantage Charter School el martes para hablar sobre la diabetes tipo 1 con la que su hija. Elara, de 6 años, fue diagnosticada recientemente.

“Les di los medicamentos y cosas que pueden conservar en la escuela en caso de que lo necesiten”, dice Kohnke.

Kohnke dice que trajo a Elara a la escuela el primer día de clase el miércoles por la mañana y luego regresó a la escuela a la hora del almuerzo para, lo que ella pensó, era una reunión para revisar las necesidades médicas de Elara.

Kohnke dice que el director parecía estar abrumado con los suministros y las instrucciones para cuidar a Elara.

“Todos estaban en la misma página”, dice Kohnke. “Parecía que solo era el director el que veía las cosas y estaba como, ‘No, no, no, no'”.

Kohnke dice que el director la envió con una nota adhesiva amarilla con una lista de otras escuelas.

“Una vez que ella me entregó esto, yo estaba como, ‘OK, así que entendí dónde estábamos parados en ese punto'”, dice Kohnke.

La directora de Phoenix Advantage Charter School, Leanne Bowley, dijo que no podía hablar específicamente sobre Elara, pero dijo que la escuela no se negaba a los estudiantes en función de sus necesidades médicas.

“Nunca”, dice Bowley. “Nunca lo sería. Eso es ilegal “.

Bowley dice que, en situaciones similares, un estudiante no podría asistir hasta que la escuela reciba orientación de un médico y capacitación para cuidar al niño. “Puede ser que, como mamá, percibo que esto no es gran cosa, ¿verdad? Luego, el niño llega a la escuela y tenemos muchas preguntas “, dice Bowley. “Entonces, es posible que deseemos volver a estar juntos, idear un plan de atención bien articulado”.

Phoenix Advantage no tiene una enfermera en el campus. Bowley dice que se debe a un problema presupuestario. Aunque la escuela ha tenido un niño diabético antes, Bowley dice que cada niño tiene un plan de cuidado diferente.

Kohnke siente que la escuela ha cambiado repentinamente su posición después de hablar con los abogados. A pesar de que Bowley dice que las puertas de Phoenix Advantage siguen abiertas para Elara de primer grado, Kohnke dice que está buscando un mejor calce.

“Elara es tan joven”, dice Kohnke. “Y no quiero que sienta que es una carga para todos los que la rodean”.