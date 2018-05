Por Hugo Laveen

Avondale, AZ. Luego de que apareciera el video que mostraba un dramático operativo policial en Avondale, la madre de ese hombre dice que está furiosa. Ella dice que su hijo no merecía ese tipo de fuerza.

Una prolongada lucha con los oficiales comenzó cuando la policía de Avondale dijo que Rafael Gutiérrez había robado un Circle K cerca de la avenida 111 y Buckeye.

Media docena de policías intentaban hacer que el sospechoso Gutiérrez fuera arrestado. Dicen que ofreció una gran lucha. Mucho de lo que dicen ocurrió antes de que un testigo comenzara a grabar el video.

Cuando un oficial intentó detenerlo, dicen que comenzó a balancearse. El tazers no lo sometió. Dicen que incluso luchó contra el perro policía.

“Este tipo superó a mucha gente. Era una situación fuera de lo normal que la fuerza tenía que ser utilizada para llevar a este tipo arrestado”, dijo el sargento Thomas Alt del Departamento de Policía de Avondale.

Fue entonces cuando el manejador recogió su canino y lo hizo morder al sospechoso nuevamente.

“Entrenar estas mordeduras de tipo de ubicación en situaciones. ¿Es algo que vas a ver todos los días? No”, dijo Alt.

La madre del sospechoso dice que encontró el video molesto.

“Terrible, terrible, que la policía estaba tan enojado con mi hijo”, dijo Ana Gutiérrez.

Ana Gutiérrez dice que su hijo recientemente fue liberado de un centro de salud mental.

“Ansiedad. Ataque de pánico. Intentó suicidarse muchas veces”, dijo. Ella piensa que no merecía que se usara tanta fuerza sobre él.

La policía dice que no tuvo que terminar de esa manera tampoco.

“No queremos que la gente salga lastimada, queremos que la gente escuche, y si has cometido un delito, detente. Te atraparon”, dijo Alt.

Cuatro oficiales y el K9 tuvieron que ser revisados por lesiones. Se espera que todos estén bien.

La policía de Avondale dice que cada vez que se usa la fuerza, se investiga, incluso en este caso.