Por Hugo Laveen

Hopewell, Virginia.— La policía dijo que hicieron lo correcto al arrestar a Rodney Peace en el funeral de su mejor amigo la semana pasada en Hopewell, Virginia.

Pero la madre de su mejor amigo, Donna Watson, dijo que los oficiales deberían haber esperado y alguien debe rendir cuentas.

Watson quería entregar el collar de su hijo a su mejor amiga el viernes en el funeral de su hijo, pero ella dijo que nunca tuvo la oportunidad.

Dos oficiales de Hopewell se presentaron en el funeral de Troy Howlett, de 31 años, para arrestar a su amigo Rodney Peace.

“Hemos estado buscando al Sr. Peace por bastante tiempo. Lo han buscado desde octubre del año pasado “, dijo un portavoz de la policía de Hopewell.

El teniente de la policía de Hopewell, Paul Intravia, dijo que se buscaba a Peace por fraude crediticio y por no comparecer, y que se había dictado una orden de protección preliminar contra él por abuso familiar.

“Tenemos una víctima que también está involucrada en esto y sus derechos son tan importantes como su derecho a despedirse de su amigo”, dijo el teniente Intravia.

La policía esposó a Peace, pero le permitió quedarse en la funeraria durante todo el funeral.

“De hecho, mostraron mucha compasión con él al hacerlo cuando no tenían que hacerlo en absoluto. Podrían simplemente haberlo escoltado cuando entraron en contacto y lo llevaron directamente a la cárcel “, dijo el teniente Intravia.

Sin embargo, Watson dijo que arruinaron el servicio de su hijo.

“Trató muy duro de darle un beso a Troy, pero no pudo porque no tenía como detenerse a sí mismo [porque estaba esposado], fue la cosa más bárbara que jamás haya visto. No desearía esto en mi peor enemigo jamás “, dijo Watson.

Rodney Peace permanece en la cárcel. Watson dijo que ella habló con él por teléfono y se disculpó por lo sucedido. Pero ella dijo que quería escuchar una disculpa del Jefe de Policía de Hopewell y no de Peace.