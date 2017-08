Por Hugo Laveen

Youngtown, AZ.‑ Una madre que perdió a su hija ahogada esta semana quiere que otros padres sepan qué tan rápido un niño puede desaparecer de la vista.

Evangeline Farrugia, que habría cumplido 2 años el 11 de septiembre, se ahogó en la piscina de su tío el martes. Se cree que se arrastró a través de la puerta del perro en el patio trasero y terminó en la piscina.

Amanda Farrugia y sus tres hijas, gemelas de 15 años y Evangeline de 23 meses, se trasladaron al Valle procedentes de Virginia para comenzar una nueva vida.

Farrugia envió a las tres niñas por delante de ella en un avión la semana pasada, para ser conocido por su tío, el hermano de Farrugia, que vive aquí justo al oeste de Phoenix en Youngtown.

Farrugia y su madre recorrieron el país, pero sólo llegaron hasta Nuevo México. El domingo, su vehículo se averió y tuvo que ser reparado. Por lo tanto, su hermano en Phoenix condujo a Nuevo México para recogerles, así como a todas sus pertenencias.

Farrugia llegó al área de Phoenix el lunes por la noche justo a tiempo para acostar a Evangeline y conversar con sus chicas adolescentes.

“La puse en la cama y, ya sabes, me desperté por la mañana, llevé a los niños a la escuela y fue cualquier día típico. Y nunca tuvo la oportunidad de volver a acostarla -dijo Farrugia entre lágrimas-.

En 24 horas, Evangeline se habría ido. Los miembros de la familia la encontraron el martes por la noche temprano, en la piscina trasera, después de haber estado fuera de la vista durante unos 10 minutos, según los primeros informes de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa.

“Es una tragedia. Las cosas suceden tan rápidamente. Nadie sabe cuándo va a suceder algo así y es un accidente tan prevenible “, dijo Farrugia.

Se cree que Evangeline se arrastró a través de la puerta del perrito de la casa de su tío. La puerta del perro está a sólo unos metros de la piscina del patio trasero.

A ella le encantaba nadar. Ella amaba la piscina. Ella seguía llamándolo la playa. Una de las últimas cosas que ella quería hacer era ir a la playa “, dijo Farrugia.

No tener una puerta de perrito en su casa en Virginia, y mucho menos en una piscina, Farrugia dijo que simplemente no pensaron que la puerta del doggie podría ser un peligro.

Ni siquiera fue un pensamiento. No era algo en lo que pensabas. Nunca se me ocurrió, y luego como padre, te sientes mal porque es tu trabajo protegerlos “, dijo Farrugia.

Los miembros de la familia no querían hablar sobre los detalles de lo que pasó porque el ahogamiento todavía está bajo investigación por los oficiales del sheriff del condado de Maricopa. Pero estaban dispuestos a hablar de Evangeline.

“Ella era increíble. Cualquiera que conociera, la cajera de una tienda o una camarera de un restaurante, todos la recordaban. Ella te hizo enamorarse de ella al instante. No había manera de que fueras a conocerla y no la amases. Le encantaba hacer reír a la gente “, dijo Farrugia. Añadió que su hija era una chica muy especial que iluminaba la habitación.

“El día que esto sucedió, la gente de donación de órganos me llamó y yo estuve de acuerdo. Fueron capaces de cosechar tres válvulas cardíacas que van a ser capaces de salvar a otros tres bebés. Por lo tanto, tengo que creer que hay una razón, aunque no entiendo “, dijo Farrugia.

La otra cosa que mantiene a Farrugia en marcha son sus otras tres hijas, las gemelas y otra hija que vive fuera del estado con su padre.

“Todos vamos a echarla de menos, pero la vida tiene que seguir y si me detengo y sólo regreso entonces voy a estar atascada. Y tengo otros tres niños que tengo que cuidar de lo que Dios me dio y no puedo estar cerrada, para ellos”.

La paz para Farrugia viene en la creencia de su niña es feliz, esta segura y no se lastimará meas. Dijo que los heridos eran los que quedaban.

Una Cuenta de Go_Found_Me ha sido creada para ayudar a la familia, acceda desde aquí: https://www.gofundme.com/492yb1s