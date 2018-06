Por Hugo Laveen

Anderson. Una madre dijo que tuvo que lanzar a su bebé por la ventana a los brazos de un extraño cuando un incendio los atrapó en su apartamento en Anderson la noche del martes.

Los bomberos dijeron que el incendio se inició justo antes de las 8 pm en los apartamentos de Ashford Cove en Miracle Mile Drive. Llegaron para encontrar llamas provenientes de un departamento y enormes columnas de humo.

Los bomberos dijeron que la causa fue cocinar sin supervisión. El residente intentó sin éxito apagar las llamas con un extintor de incendios y luego, cuando esa persona abrió la puerta para salir del apartamento, el aire ingresó a la habitación e hizo que el fuego creciera, según Travis Poore, vocero del Cuerpo de Bomberos de Anderson.

Una madre y su bebé estaban en casa cuando la madre vio humo que entraba por la puerta desde el pasillo, y supo que no podía escapar por la puerta.

La madre dijo que tomó la decisión de dejar caer a su bebé en los brazos de un hombre abajo, y luego saltar. Ella dijo que era lo más aterrador que alguna vez tuvo que hacer.

Un vecino, JaQuwan Brooks, captó el aterrador momento en video.

El hombre que atrapó al bebé no quería ningún elogio por el incidente, sin embargo, un bombero le estrechó la mano y le dio las gracias al llegar a la escena.

Funcionarios de bomberos en escena le dijeron que una unidad sufrió graves daños por el fuego y otras 3 personas sufrieron daños importantes por el calor y el humo. Em cuatro de esas unidades no se pueden vivir en este momento.

Las cuadrillas dijeron que todos los ocupantes están bien, incluido el bebé tirado desde la ventana de un segundo piso. Los bomberos en la escena dijeron que el bebé de 11 meses estaba un poco magullado y arañado después de haber sido atrapado por unos arbustos, pero estará bien.

Al menos 7 camiones de bomberos y múltiples EMS respondieron a la escena porque la llamada llegó originalmente con los residentes supuestamente atrapados en el edificio. Los oficiales de bomberos dijeron que 17-18 bomberos estaban en escena. Las autoridades dijeron que una persona fue llevada al hospital. La condición de esa persona no se conocía.

La Cruz Roja Americana dijo que sus voluntarios están ayudando a las personas que fueron desplazadas por el fuego.

Los bomberos rescataron a una tortuga, mascota de una familia del edificio.