Por Hugo Laveen

El lunes 15 de enero, Tandy Harmon se sentía tan mal que acudió a la sala de emergencia de un hospital. Pero los médicos dijeron que solo tenía gripe y la mandaron a su casa.

Al día siguiente, la madre de dos niños de Portland, Oregón, regresó al hospital y tuvo que ser conectada a un respirador artificial. Tres días después, la mujer de 36 años había muerto. Sus amistades crearon una cuenta de GoFoundMe para ayudar a sus hijos, Madison y Jimmy, de 11 y 12 años. Para acceder a ella pulse: https://www.gofundme.com/tandy-harmon.

En medio de su dolor, su familia y amigos tienen muchas preguntas: ¿Por qué los médicos de emergencias no reconocieron lo enferma que estaba la primera vez que fue? “¿Quién tiene la culpa? ¿Culpa a Dios? ¿Culpa al mundo?” preguntó su novio, Steven Lundin. “¿Culpa a los doctores?”

Harmon no es la primera persona en morir de gripe este año, poco después de que le dijeron que estaba bien y debía quedarse en casa.

Emily Muth, de 6 años, de Cary, Carolina del Norte, murió el mismo día que Harmon. Apenas unas horas antes, los paramédicos le habían dicho a su madre que podía quedarse en casa, según el canal WTVD afiliado a CNN.

Los expertos en enfermedades infecciosas no quisieron hacer comentarios sobre ningún caso en particular, pero dijeron que, en general, es posible que los profesionales médicos omitan las señales de que un caso común de gripe está a punto de dar un giro mortal.

“Todos somos seres humanos, y todos estamos sujetos a tomar decisiones de vez en cuando que desearíamos haber hecho de otra manera”, dijo el Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Pero dijo que la gripe es “furtiva” y “diabólica”, lo que dificulta, a veces es imposible, identificar a los pocos que morirán de gripe entre los miles que se recuperarán fácilmente.

“Nos gustaría poder predecir las personas que van a empeorar”, dijo. “Es un vacío en nuestro conocimiento”.

El Dr. Buddy Creech, un especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Vanderbilt, dijo que deseaba que pudiera haber un esfuerzo coordinado para obtener muestras de sangre de jóvenes sanos, como Harmon y Muth, que mueren de gripe. “Usaríamos nuestra mejor tecnología absoluta para encontrar biomarcadores en su sangre que apuntaran a algunas características genéticas o inmunológicas que los hacen diferentes”, dijo.

Los científicos sí saben una cosa: algo llamado tormenta de citocinas parece desempeñar un papel en la muerte de personas jóvenes sanas de la gripe. Esta sobreproducción de células inmunes hace que el sistema inmunológico del cuerpo se vuelva contra sí mismo.

Cuando Harmon y Muth buscaron atención médica, ambos tenían problemas para respirar, dicen sus familias.