Por Hugo Laveen

Una madre de Waverly, Nebraska, ha sido arrestada meses después de que los agentes dicen que se emborrachó y sofocó a su hijo de 3 semanas que dormía en la misma cama.

Ashley Bean compareció en el tribunal del condado de Lancaster el miércoles por la tarde después de entregarse para enfrentar un cargo de felonía por abuso infantil. Si es declarado culpable, Bean podría enfrentar hasta tres años de prisión y una multa de $10,000.

“Esto no es un problema para dormir juntos, este es un problema relacionado con un adulto que estaba ebrio hasta el punto de que no puede cuidar a su bebé de 3 semanas”, dijo el capitán del Sheriff del condado de Lancaster, Ben Houchin.

El 17 de diciembre, se llamó a equipos de rescate a la casa del Bean y descubrieron que el bebé, Axel Xavier Arizola, no respiraba. Fue llevado a un hospital donde luego murió.

De acuerdo con documentos judiciales, una prueba preliminar horas después, indicó que Bean tenía un nivel de alcohol en la sangre de .190. Los investigadores dijeron que Bean bebió al menos seis tragos de tequila con un amigo esa noche y luego tuvo un “tirón de tequila” alrededor de las 6:30 de la mañana.

Bean aparentemente comenzó a amamantar a su hijo y se durmió. De acuerdo con los documentos de la corte, se despertó y encontró a Axel atrapada entre su pecho y su brazo con sangre saliendo de su nariz.

“Es triste”, dijo Lenor López, la abuela paterna del bebé. Solo pudo abrazarlo dos veces, una vez cuando nació y la última vez un día antes de morir.

“Era tan precioso. Era un bebé hermoso”, dijo López. Ella dijo que Bean y Axel estaban en su casa.

“Ella solo decía lo cansada que estaba y el bebé era mucho trabajo y lo que sea”, dijo López. “Ofrecí, dije ‘Te ayudaré a cuidarlo’, pero como estaba amamantando, no pude hacer nada”.

Desde la muerte de Axel, Bean fue detenido por la policía de Lincoln por conducir bajo la influencia. Esos cargos están pendientes.

Un juez estableció un fianza porcentual de $15,000 para Bean con la condición de que no pueda beber alcohol. El fiscal solicitó una fianza más alta porque cuando Bean se entregó en la cárcel tenía un BAC de .09, ligeramente por encima del límite legal para conducir.

López dijo que incluso mientras lidia con la muerte de su nieto, no hablará negativamente sobre Bean. “No estoy aquí para juzgar a Ashley. Dije que hay alguien más arriba que la juzgará y que sabe la verdad”, dijo López.