Por Hugo Laveen

Christin Lipinski pensó que solo era la gripe, pero era algo mucho peor. Nathan Lipinski dijo que su esposa, Christin, está en el hospital, luchando por su vida contra una bacteria carnívora.

“Estoy tratando de mantenerme positivo, pero al mismo tiempo es difícil no pensar lo peor porque escuchas todas estas historias de terror asociadas con esta enfermedad”, dijo.

La maestra de escuela de Peoria está siendo tratada en el Centro Médico Maricopa con fascitis necrosante, también conocida como la enfermedad de comer carne.

Hace un par de semanas, la madre de tres tenía algunos síntomas parecidos a la gripe y dolor de lado. Acudió a varios médicos y tomó varios medicamentos, pero nada ayudó.

Luego Christin fue diagnosticada con la extraña enfermedad que ya ha consumido aproximadamente el 30 por ciento del tejido blando de su cuerpo.

“Lo leí en las noticias y siempre pensé que era algo relacionado con el agua estancada o algo en el este”, dijo su esposo. “Nunca hubiera pensado con nuestro estilo de vida, nos hubiera encontrado alguna vez”.

Hasta el momento, la madre de Valley ha pasado por ocho cirugías, incluida una el lunes por la mañana.

El Dr. Kevin Foster encabeza el AIHS Arizona Burn Center y dijo que está animado por el progreso de Christin.

“Sus heridas están limpias y no avanzan”, explicó. “Parece que tenemos las cosas bajo control ahora. En las próximas semanas, reconstruiremos las cosas”.

“Hemos tenido mucha suerte”, dijo Lipinski sobre su esposa. “Esto podría haber progresado más abajo en su brazo, llevado a una amputación o haber pasado por su pecho. Hemos tenido suerte cuando lo vemos desde ese aspecto”.

El peligro, sin embargo, está lejos de terminar. “Christin se enfrenta a un largo camino hacia la recuperación en el futuro con numerosas cirugías de injerto de piel, cirugías reconstructivas y terapia física”, dice una página de GoFoundMe creada para ayudar a Lipinskis con los crecientes gastos médicos de Christin. “Actualmente no sabemos cuánto tiempo le tomará a Christin recuperarse por completo, pero lo más probable es que sea hospitalizada durante varios meses antes de que pueda ser dada de alta de manera segura, asumiendo que no haya más complicaciones.

Según Foster, la bacteria que causa la enfermedad de comer carne a menudo ingresa al cuerpo a través de un corte, picadura de insecto o quemaduras en la piel, por lo que es tan importante mantener la herida limpia para evitar que entren bacterias.

Aproximadamente 1 de cada 100,000 en los Estados Unidos contraen la enfermedad que se alimenta de la carne cada año.

Para acceder a la cuenta de GoFoundMe oprima: https://www.gofundme.com/care-for-christin.