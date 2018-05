Por Hugo Laveen

Atlanta, Georgia. Una maestra en Georgia respondió de la única manera que supo, después de recibir una carta del presidente Donald Trump llena de errores de gramática: cubrir el papel con tinta y las correcciones amarillas resaltadas.

Yvonne Mason, una maestra en Atlanta tomó una foto de una carta que Trump le envió sobre seguridad escolar y violencia con armas de fuego y la publicó en Facebook, marcándola como si fuera el trabajo de un estudiante.\

“¿Han observado la gramática y el estilo?” Mason escribió en la parte superior de la página, que estaba llena de notas escritas en tinta morada y resaltador amarillo por la maestra.

Mason también hizo un círculo alrededor de la “N” en “Nación” dos veces en la página que escribe primero, “no forma parte de la construcción del nombre propio”, y luego en la segunda instancia: “¡Dios mío, esto es INCORRECTO!”

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de CNN para hacer comentarios.

The Greenville News primero informó la respuesta de Mason a la carta. The New York Times informó que Mason es demócrata y ex profesor de inglés de la escuela secundaria que se retiró el año pasado y le escribió al presidente pidiéndole que visitara a cada familia de los fallecidos en el tiroteo escolar en Parkland, Florida, que cobró 17 vidas.

El presidente a menudo ha recibido críticas por errores ortográficos y de sintaxis, particularmente en Twitter.

A principios de este mes, Trump dio la bienvenida a su casa a su esposa y primera dama Melania Trump desde el hospital y al principio se refirió a ella como “Melanie” antes de borrar y corregir el tweet unos cinco minutos más tarde.