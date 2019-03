La superintendente de educación de Escuelas públicas de Mesa, ha hecho suya la tarea de proteger a las familias contra la amenaza de las sobredosis

Por Leonardo Reichel

Mesa, AZ.- Cada seis horas, una persona ha muerto en Arizona a causa de sobredosis de opioides durante los últimos 20 meses.

A pesar de que el gobernador Doug Ducey declaró la emergencia estatal por el abuso de opioides y su fatídico resultado, la perdida de vidas ocasionada por el abuso de opiáceos alcanzó los 2,384 personas muertas entre junio de 2017 y febrero de 2009.

La doctora Ember Conley, quien desde marzo de 2018 ocupa la superintendencia del distrito escolar más grande de Arizona ha hecho suya la lucha contra los opioides, para proteger a los estudiantes y al personal, contra esta amenaza.

“¿Estamos realmente haciendo todo lo que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos?” cuestionó la Doctora Conley, quien recordó que mientras ocupaba su anterior posición en un distrito educativo de Utah, dos pequeños alumnos ingirieron un opioide sintético y murieron.

“Cuando tienes un niño fallecido, es extremadamente emotivo, especialmente si eres padre y puedes pensar que podría ser tu propio hijo”, dijo la Doctora Conley.

Para la superintendente de las Escuelas Públicas de Mesa, proteger a las familias de los peligros de la sobredosis y la adicción es algo a lo que se dedica en el trabajo y dentro de su hogar. El Dr. Conley adoptó a su hijo de 10 años de edad, Dellinger, después de que nació adicto a la metanfetamina.

“Estoy increíblemente agradecida de que él esté conmigo y con nuestra familia porque podría ser una estadística”, dijo la Dra. Conley.

A medida que las estadísticas fatales van escalando, la Dra. Conley afirma que los desafíos dentro del aula contra la adicción a los opioides también aumentan.

“Tenemos hijos que ahora nacen, que han tenido algún tipo de influencia en el útero”, dijo. “Sus cerebros están reconfigurados y estructurados de manera que no necesariamente tenemos los sistemas con los que poder lidiar. Lo que hemos visto es solo un aumento masivo en el número de referencias de comportamiento”.

Mientras tanto, la tecnología ahora está dando a los adolescentes acceso sin precedentes a sustancias peligrosas. “Puedo acceder a mi computadora ahora mismo, y en tres clics puedo ordenar opioides sintéticos”, dijo la Dra. Conley.

Esa es una de las muchas razones por las que la superintendente está tomando medidas, diciendo que la concientización y el apoyo a la salud mental son clave. “Estamos tratando de poder ayudar a nuestros padres, a nuestros estudiantes y a nuestro personal a lidiar con el trauma que ha ocurrido en nuestra sociedad”, dijo.

El próximo año el distrito planea contratar a 35 consejeros de primaria y compartir recursos con otras escuelas del Este del Valle para abordar el creciente número de suicidios de adolescentes, y las oficinas de salud escolar ahora llevan Naloxone, un medicamento que se usa para revertir una sobredosis de opioides.

“Esto no es un problema escolar, no es un problema de la ciudad, es un problema de la comunidad”, dijo la Dra. Conley. “Este es un problema del estado; este es un problema nacional”.

Sin embargo, esta lucha la ha hecho suya: “Si soy capaz de salvar una vida, he hecho mi trabajo”, dijo.

Para más información sobre la manera como las familias pueden luchar contra el uso de opioides visite: https://bit.ly/2oL2ze7

Doctora Ember Conley, Superintendente del Distrito Escolar de Mesa, quien ha hecho suya la lucha contra los opioides.