Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.— Una maestra de Scottsdale ha dimitido después de que ella supuestamente tweeted un mensaje presuntamente ofensivo sobre los inmigrantes.

Bonnie Verne era maestra de tercer grado en la escuela Pardes Jewish Day School.

La escuela envió un mensaje el martes diciendo:

“PJDS informó a la comunidad escolar que la maestra Bonnie Verne renunció debido a los comentarios que hizo recientemente en su cuenta personal de Twitter”.

La directora Jill Kessler envió la siguiente carta a los padres:

“Estimados miembros de la Comunidad Pardes,

Les escribo para informarles que la Sra. Bonnie Verne ha renunciado a su puesto como maestra de tercer grado en nuestra escuela. Bonnie lamenta profundamente haber hecho en los últimos días, algunos comentarios mediante su cuenta social personal que eran inapropiados, ofensivos, y impropios de un maestro de Pardes. Ella cree, y la escuela coincide, que el mejor curso de acción, tanto para ella como para Pardes, es que ella renuncie inmediatamente.

El liderazgo de nuestra escuela respeta profundamente los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los asociados a la escuela, de expresar sus puntos de vista, independientemente de sus perspectivas políticas. Sin embargo, con ese derecho viene la responsabilidad individual de no hacer comentarios de odio, que no tienen lugar en nuestra escuela. Por el contrario, las palabras que degradan y disminuyen a otros seres humanos van en contra de los valores de esta escuela; estamos muy interesados incluyendo a Kavod, en la comunicación respetuosa y el tratamiento igualitario a todas las personas.

Para ello, la escuela mantiene políticas que aclaran que las observaciones personales de los miembros de la facultad nunca deben en ningún caso encaminadas a desprestigiar a la escuela o afectar la actividad de la clase. Esas políticas han sido y continuarán siendo aplicadas con diligencia.

La Sra. Verne era una maestra veterana con doce años de servicio ejemplar y fue apreciada tanto por los estudiantes como por los padres. Estamos seguros de que sus opiniones políticas nunca, de ninguna manera, encontraron su camino en su aula.

Después de haber identificado a un excelente maestro de reemplazo, estamos seguros de que nuestros estándares de excelencia se mantendrán en el tercer grado y en toda la escuela.

Aunque lamento tener que llevar estas noticias a nuestra comunidad de Pardes, estoy tan comprometida como siempre con un futuro prometedor para nuestra escuela”.

Muchas personas han estado dejando comentarios molestos en la página de Facebook de la escuela, en relación con los supuestos tweets de Verne.

Estos comentarios incluyen:

“Bonnie Verne no es apta para ser maestra, es racista y violenta y ha demostrado muy mal juicio en sus actividades en los medios sociales”, y “Ella debe ser despedida de inmediato”.