Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. Un maestro y entrenador de educación física de una escuela charter de Gilbert fue despedido luego de una queja de un padre sobre su pasado en las redes sociales.

El padre estaba molesto porque la San Tan Charter School contrató a Oscar Rosero.

Lo criticó en Facebook al publicar un documento público que enumeraba las razones por las cuales el Departamento de Educación de Arizona revocó el certificado de enseñanza del Sr. Rosero. Su certificado expiró el 11 de febrero de 2011.

El documento indica que el 12 de abril de 2010, Rosero tocó a una estudiante de manera inapropiada en el Horizon Community Learning Center en Phoenix.

“Para ser honesto, el informe en sí es exacto”, dijo Rosero.

También dijo que se omitió parte de la información, incluso que la estudiante tenía 18 años, legalmente era adulta, y el encuentro fue consensual.

“Tomé una decisión muy mala y un mal juicio al tener cualquier tipo de comunicación con un alumno mío”, dijo Rosero. “No excuso el incidente o lo que sucedió. Ella era una estudiante. Yo era profesor. Estaba mal.”

Sin embargo, no fue contra la ley.

“No disculpa los actos de los hechos, pero no tenía un aspecto criminal”, dijo. Rosero no fue arrestado ni acusado, pero fue despedido.

El mismo año, solicitó el ingreso al Distrito Escolar Balsz y de acuerdo con la documentación de la junta estatal, no reveló que trabajó en Horizon. Renunció cuatro meses después de que el gobierno descubriera su informe sobre la conducta no profesional de Horizon.

El martes, Rosero, quien trabajó en la industria de la salud y el ejercicio durante unos años después de dejar Balsz, expresó su arrepentimiento por sus acciones.

Pensó que la contratación de la escuela autónoma San Tan hace casi dos años sería su segunda oportunidad en educación.

Rosero, de 36 años, afirma que la escuela chárter de San Tan conocía su pasado, dijo. “No sé si conocían los detalles”.

“¿He cometido un error? Absolutamente. ¿Me equivoqué y sufrí las consecuencias? Sí, lo hice “, continuó.” ¿Pero soy esa persona y estoy viviendo ese tipo de vida? Absolutamente no.”

Quiere seguir con la vida con una actitud positiva y ser un buen modelo para sus hijas. “Creo en las segundas oportunidades”, dijo.

Kristopher Sippel, director de la escuela envió el siguiente comunicado a los padres sobre el despido de Rosero.

A principios de esta mañana, me enteré de una preocupación de los padres en las redes sociales con respecto al Sr. Rosero, uno de nuestros maestros de educación física. Como padre de 5 y director de cientos de estudiantes aquí en San Tan, estoy comprometido con la seguridad de nuestros estudiantes y continúo preservando nuestros principios básicos de integridad, empatía, responsabilidad y dedicación. El Sr. Rosero ya no trabaja en San Tan Charter School.

Lo que puedo asegurarle es que el Sr. Rosero aprobó la verificación de antecedentes del Departamento de Seguridad y posee una Tarjeta de Autorización de Huellas Digitales Clase 1 emitida por el Estado de Arizona. Continuaremos revisando nuestras prácticas de contratación para asegurarnos de que una situación de contratación como esta no vuelva a ocurrir.

Gracias por continuar permitiéndonos la oportunidad de ser parte de la educación de su familia.

Mientras tanto, la Junta Estatal de Arizona para Escuelas Charter está revisando los procedimientos de contratación de la escuela y envió esta declaración.

La Junta Estatal de Arizona para Escuelas Charter toma en serio todas y cada una de las quejas de una escuela chárter que no cumple con la ley. La Junta está en el proceso de llevar a cabo una revisión de los procedimientos de contratación de la escuela y la Junta Directiva tomará medidas para garantizar el cumplimiento si la escuela de alguna manera no ha cumplido con la ley.