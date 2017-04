Por Hugo Laveen

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, defendió el martes su decisión de firmar una expansión masiva del programa de vales escolares privados del estado, diciendo que el estado puede invertir más dinero en educación pública K-12 y agregar reformas como el programa de vales.

La defensa de la legislación firmada por el gobernador republicano la semana pasada, llegó un día después de que se reunió con seis maestros estatales. Uno dijo después de la reunión que el gobernador había “jugado” sobre sus metas de educación pública durante la campaña del año pasado para aprobar una iniciativa de financiamiento escolar conocida como Proposición 123. La medida aprobada por los votantes aprovechó el fondo estatal de fideicomiso por $3.5 billones adicionales en 10 años para escuelas K-12.

Una carta que los profesores le dieron a Ducey habló sobre una escasez de maestros en todo el estado y dijo que “canalizar el dinero público en manos privadas con una falta total de supervisión sólo agravará esa crisis”.

“Es difícil no sentirnos traicionados cuando salimos y nos quedamos perplejos por la 123”, dijo Beth Maloney, la maestra del año 2014 del estado. “La gente votó por la Proposición 123 porque dijimos que era una buena idea, que era algo que podíamos retroceder, y ahora hay un sentido muy real de que nos jugamos el futuro. Creo que los contribuyentes de Arizona sólo se la jugaron”.

Ducey dijo el martes que escuchó las preocupaciones de los maestros y les dijo que el estado puede hacer reformas como la expansión de cupones mientras aún agrega más recursos a la educación K-12. Dijo que no engañó a los maestros sobre su respaldo de los vales escolares.

“Eso no es verdad, y creo que están tomando palabras fuera de contexto”, dijo Ducey a los periodistas. “Esperan más, también espero más y voy a trabajar con la legislatura para que podamos conseguir cada dólar disponible para K-12 y en el salón de clases y para los salarios de los maestros”.

La medida que Ducey firmó la semana pasada extiende la elegibilidad en el programa de vales escolares privados del estado a 1,1 millones de estudiantes durante los próximos cuatro años. Tiene un tope de crecimiento que permitirá a lo más cerca de 30.000 estudiantes usar el dinero del estado para las escuelas privadas o religiosas antes de 2022.

Los demócratas y un puñado de republicanos se opusieron a la legislación, muchos de los cuales se preocupaban de que el tope fuera un engaño que rápidamente sería derogado. El Goldwater Institute, el grupo conservador que diseñó el programa “Empowerment Scholarship Account”, aprobado por primera vez en 2011, alimentó esa preocupación inmediatamente después de que la Cámara aprobara el proyecto el jueves por la tarde.

“¡Cincuenta años en diseñando la propuesta, y esta noche cerramos el trato!” escribió Darcy Johnson el CEO de Woldwater, en un correo electrónico a sus partidarios.

En la Cámara de Representantes el martes, la diputada demócrata Lela Alston lamentó la aprobación del proyecto de ley, diciendo que estaba “afligida, estoy triste, me temo que estos fondos que van a ir a la educación de la escuela privada no estarán a disposición de nuestro público Escuelas distritos y escuelas, con las cuales tenemos una responsabilidad constitucional.

Alston también criticó la declaración de Goldwater, diciendo que los miembros de la Cámara de Representantes habían ignorado las advertencias y vendrían a lamentar el día en que votaron a favor del proyecto de ley.

Ducey dijo que la derogación de la propuesta no es “ni siquiera una consideración”. Pero él se negó a descartar que alguna vez pudiera eliminarla.

“A lo que voy a comprometer es que voy a hacer más de lo que funciona y voy a dejar de hacer lo que no funciona”, dijo. “Pero no hay ningún plan o ninguna intención de hacer eso.”

Desde que Arizona aprobó por primera vez un programa de cupones para estudiantes discapacitados en 2011, se ha expandido para cubrir a cerca de un tercio de todos los estudiantes, incluidos los niños que asisten a las escuelas que faltan, los que viven con reservas indias, los hijos adoptivos y los hijos de miembros militares. La nueva expansión entrará en vigor antes de que comience el año escolar en el otoño.

Ducey llamó a la ley otra opción para los padres.

“Esta es una ley que ya existe, es un programa que es gradual, es un programa que está limitado, es un programa que fue hecho con la entrada de un legislador muy reflexivo que proporcionó una enmienda que era un compromiso”, dijo .