Por Hugo Laveen

Jennifer Hodge estaba viendo la televisión con su hija cuando apareció una alerta en su teléfono que decía “Tu cámara de entrada vio a alguien”. La foto tomada por la cámara mostraba una figura borrosa y transparente en su cocina, que Hodge dice que se parece a su hijo Robbie, quien murió en 2016 a la edad de 23 años.

Hodge publicó su experiencia en Facebook junto con la foto de la cámara de seguridad, donde se ha visto miles de veces.

“Anoche, estaba solo en casa con mi hija menor viendo un espectáculo en mi habitación … Comenzamos un episodio de una hora a las 11:15 pm y a las 12:18 pm (sic) mi hija miró mi teléfono y vimos una notificación de nuestro sistema de seguridad de Nest que dice “Persona vista en la entrada” a partir de las 11:51 pm. Cuando levantamos la imagen, esto es lo que vimos … Para todos los que saben cómo es mi hijo, ¡saben que esto se parece a él, barba y todo! Cuando fui a la cocina, la cámara estaba en modo apagado … Pensé que estaba rota, simplemente una noche extraña en la casa de huéspedes, por decir lo menos.

No tenemos ni idea de qué pensar acerca de todo esto, ¡pero estoy tan feliz de saber que mi hermoso niño siempre está con nosotros! Por favor, comparta ya que esto ofrece esperanza para muchos ….

La mamá de robbie”.

Hodge y su hija se apresuraron a ir a la cocina después de ver la foto, pero no había nadie allí, y no había señales de un robo. También mencionó que la cámara funcionaba mal, pensando que al principio podría estar rota.

Ella le dijo a The Daily Mail que su hijo Robbie, quien luchaba con la adicción, murió en 2016 después de una sobredosis accidental. Ella describió a su hijo como un “ser humano generoso, cariñoso y amoroso”.