Por Hugo Laveen

Este martes 18 de abril vence el plazo para que los arizonenses puedan reclamar $25 millones de dólares en reembolsos de impuestos que quedaron pendientes durante la temporada de impuestos 2013, los cuales forman parte de los meas de $1 mil millones de dólares en reembolsos que a nivel nacional no fueron reclamados ese año.

Lo anterior se desprende del informe publicado el pasado mes de marzo, del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), en el que se hizo un llamado a los contribuyentes para que se presenten a recoger lo que se les adeuda.

“La fecha límite para los impuestos está próxima a vencer”, dijo Cecilia Barreda, portavoz del IRS. “Y no sólo es el mensaje para la audiencia en general que tienen que presentar sus impuestos, sino que además tenemos ahora, sobre la mesa, $1 mil millones para que se adeudan a alrededor de un millón de personas en reembolsos no reclamados”.

Cerca de 24.800 de ellos son residentes de Arizona, con un reembolso potencial promedio de $ 650 para 2013, comparado con $763 a nivel nacional. El dinero se puede reclamar sin penalización, si se devuelve una declaración antes del 18 de abril, pero los reembolsos se aplicarán a cualquier impuesto pendiente de pago.

Sin embargo, mientras que la mayoría de los estadounidenses archivan sus impuestos de manera electrónica, estas devoluciones atrasadas necesitan ser archivadas en papel y con matasellado”.

Y mientras que esta cantidad de $1 mil millones puede parecer alta, esto no es un fenómeno nuevo. Cantidades similares son rutinariamente dejadas en la mesa y durante varios años, el IRS ha pedido a los contribuyentes que presenten sus declaraciones antes de que el plazo de tres años se agote.

“Las personas que animamos a presentarse son personas que son, por ejemplo, estudiantes, personas que trabajan a tiempo parcial, que ganan poco dinero”, dijo Barreda. “Estos son los trabajadores que hacen salarios más bajos. Estos son el tipo de personas que creemos dejan el dinero en la mesa, y les animamos a presentarse”.

Dijo que algunas personas en grupos de bajos ingresos pueden pensar que no tienen que pagar impuestos y no se dan cuenta de que todavía pueden ser excesivas, por lo que son elegibles para los reembolsos.

Un profesional de impuestos de Arizona dice que la explicación puede estar en la educación y la conciencia entre los contribuyentes de bajos ingresos.

“Una gran parte del dinero que está en la mesa para estos reembolsos proviene de créditos tributarios”, dijo Aaron Blau, presidente de la empresa con sede en Tempe Blau Co. “Las personas que están en general en la situación financiera para beneficiarse de estos créditos fiscales pueden no entender que este dinero está disponible para ellos”.

Este es un problema para más de los contribuyentes individuales, ya que los dólares que no reclaman en los reembolsos son dólares que no gastan, podrían potencialmente frenar el desarrollo económico y el estímulo en sus comunidades, dijo Blau.

“La ciudad y todos sus negocios se benefician enormemente al tener a los solicitantes de bajos ingresos obteniendo los créditos de impuesto sobre la renta ganados”, dijo. “Las personas de bajos ingresos tienden a gastar todo lo que tienen, lo que beneficia a la economía”.

Las devoluciones se deben en la fecha de vencimiento, pero si pierde esa fecha de vencimiento, todavía puede presentar la declaración por hasta tres años, y aún así obtener su reembolso. Más allá de eso, si se te debe un reembolso, lo has perdido.

La solución no es fácil, pero Blau dijo que aumentar la conciencia es la clave. “La respuesta siempre parece ser la educación y la publicidad, especialmente la publicidad dirigida y la educación”, dijo.

Las devoluciones de impuestos están disponibles hasta mediados de abril de cada año, pero si un contribuyente deja un reembolso en la mesa, puede reclamarlo en los siguientes tres años, dijo Verónica Smith, subdirectora de la Federación de la Administración de Impuestos.

“Las devoluciones son pagables en la fecha de vencimiento, pero si usted falta esa fecha debida, usted puede archivar todavía la devolución por hasta tres años, y todavía conseguir su reembolso,” dijo. “Más allá de eso, si se te debe un reembolso, lo has perdido.

“Si usted debe dinero, sin embargo, después del 15, usted todavía tiene que pagarlo, o usted pagará una pena, y el interés,” dijo Smith.