Por Hugo Laveen

Bismarck, North Dakota.— Los manifestantes en contra del oleoducto Dakota Access están quemando ceremonialmente algunas de sus estructuras antes del cierre de un campamento que duró largo tiempo en Dakota del Norte.

Alrededor de 200 a 300 manifestantes permanecen en el campamento cerca de la reserva Sioux Standing Rock. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ordenó el cierre del campamento a las 2 de la tarde del miércoles, citando las probabilidades de las inundaciones de primavera.

Aquellos que quedaban en el campamento se manifestaron pacíficamente el miércoles, muchos en oración. Al menos cuatro estructuras de madera estaban siendo quemadas en lo que los manifestantes dicen es parte de la ceremonia de retirarse.

Nestor Silva, de California, dice que planea trasladarse a un campamento cercano que se instala en la tierra arrendada por el río Sioux Cheyenne. Los agentes de la ley dicen que esperan hacer algunos arrestos, pero Silva dice que no espera ningún problema.

La oposición no ha terminado

El plan del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para cerrar un campamento de protesta de oleoductos de Dakota Access no es probable que termine la oposición sobre el terreno en Dakota del Norte.

También puede no significar el final de la presencia de la aplicación de ley cerca de donde el desarrollador con base en Dallas está terminando la última sección grande de la tubería. Cuando se complete, la tubería transportará petróleo de Dakota del Norte a través de Dakota y Iowa a un punto de embarque en Illinois.

El campamento de protesta ha existido desde agosto y a veces alberga a miles de personas. El ejército ha dicho a los pocos cientos que permanecen que deben salir antes de las dos de la tarde del miércoles. El ejército dice que está preocupado por las posibles inundaciones a medida que la nieve se derrite.

Phyllis Young, la líder de las protestas dice que muchos solo irán a nuevos campamentos en tierras privadas.