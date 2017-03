La colonoscopia es la mejor forma de detectar la enfermedad mientras aún es curable, señala una gastroenteróloga

SALUD

El cáncer de colon se puede tratar y curar si se diagnostica temprano, y una colonoscopia es una de las mejores formas de detectar la enfermedad, afirma una gastroenteróloga.

“Las colonoscopias de rutina salvan vidas y podrían reducir el riesgo de morir por un cáncer colorrectal en un 90 por ciento”, afirmó la Dra. Ellen Gutkin, del Hospital Presbiteriano de Nueva York de Queens.

Incluso los adultos sanos sin antecedentes familiares o médicos de cáncer de colon deben realizar colonoscopias de rutina. El cáncer puede desarrollarse sin síntomas, y una vez los síntomas comienzan, esto podría significar que el cáncer es más avanzado y que es menos probable curarlo.

Gutkin anotó que las mujeres y los hombres tienen el mismo riesgo de cáncer de colon, y que no tener factores de riesgo no significa que uno no vaya a desarrollar la enfermedad.

“El mayor factor de riesgo singular modificable del cáncer colorrectal es no hacerse las pruebas de detección”, enfatizó en un comunicado de prensa del hospital.

A partir de los 45 años para los negros y de los 50 años para los demás, los que tienen un riesgo promedio deben someterse a una colonoscopia cada 10 años, según Gutkin.

Marzo es el mes nacional de concienciación sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon es la segunda causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos.

Para reducir el riesgo: hágase pruebas con regularidad, mantenga un peso saludable, haga ejercicio de forma regular, coma una dieta saludable rica en frutas y verduras, evite o limite el consumo de alcohol, evite los productos de tabaco, y obtenga los niveles recomendados de calcio, sobre todo a partir de alimentos.