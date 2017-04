Por Arizona Auto Body Shop

501 E. Buckeye Rd. Phoenix, AZ (602)258-1180

Elemental, pero vital: el cambio de aceite

Para el buen funcionamiento de su vehículo se requiere del combustible, pero también de otros aceites lubricantes y líquidos que deben cambiarse con cierta regularidad. La regla general es hacer una revisión de lubricantes cada 5,000 kilómetros (3,106 millas). Si no se usa mucho el vehículo es conveniente hacerlo cada tres meses. Hay que tomar en cuenta que algunos de estos fluidos recorren todo el motor y sistema de refrigeración para limpiarlo y lubricarlo. Otras de sus virtudes es incrementar la potencia del vehículo, pues entre menos fricción haya en los componentes se desarrolla mayor fuerza. Los fluidos más importantes son el aceite de motor e hidromático (transmisión), el líquido de frenos, el líquido de la dirección (power steering) y los refrigerantes.

Aunque es posible ahondar con mayor detalle los sistemas del automóvil, es nuestra intención darle a nuestros clientes y lectores un panorama general acerca del funcionamiento del vehículo y sus principales fallas. Siempre hay que recordar que ante cualquier problema o falla que se presente, es recomendable acudir con los expertos para darle una correcta solución, evitando problemas mayores y gastos innecesarios.

El sistema de lubricación del motor del automóvil tiene el propósito de prolongar y mantener la vida útil de nuestro vehículo.

Cada motor tiene numerosas partes móviles metálicas que trabajan con precisión milimétrica, las cuales debido a su gran esfuerzo y movimiento, son sometidas a gran rozamiento y fricción, que sin un sistema apropiado de lubricación se desgastarían en muy corto tiempo, podríamos hablar de minutos o segundos, dadas las altas temperaturas que alcanzan estas partes del motor por la gran velocidad a la que se mueven, por lo tanto sin un lubricante apropiado y sin un sistema que lo distribuya de forma eficiente, no tardaría en averiarse.

La encargada de distribuir el lubricante a lo largo del motor hasta las partes que lo necesitan es la bomba de aceite, que toma el líquido del cárter y lo transporta a un filtro, específico en cada motor, para que las partículas que puedan contaminar el aceite , sea por cualquier motivo, queden almacenadas en el filtro y evitar su contacto con las partes, evitando así el rozamiento extra, siendo retiradas una vez sustituido. Las principales partes que precisan lubricación en un motor son, el árbol de levas, los engranajes de la distribución, el eje de balancines, los pies de bielas, bancada de cigüeñal, las paredes de los cilindros y los pistones y sus anillos.

El aceite del auto tiene un porcentaje de tolerancia de impurezas y humedad máximo para funcionar correctamente como lubricante, y es el funcionamiento normal del motor el que crea esas impurezas, es por eso que el aceite debe sustituirse cada 3,106 millas o cada tres meses si se usa poco el auto (por la acumulación de humedad) y ha de cambiarse en el plazo que primero cumpla de ambos. No es conveniente descuidar esto, deben mantenerse vigilados estos plazos estipulados que regularmente son especificados por el fabricante del vehículo en el manual de mantenimiento del auto.

Además de estar en buen estado el lubricante, su nivel debe situarse entre el mínimo y el máximo marcado en la varilla para asegurar un buen trabajo del circuito, no sobrepasando el nivel máximo ni permitiendo que baje a menos del mínimo. En los autos más modernos, el tablero nos indica cuando hay que rellenar el aceite del motor, pero siempre es conveniente revisarlo manualmente, pues recuerde que todo dispositivo electrónico puede fallar.

En Arizona Auto Body Shop, estamos para servirle con su cambio de aceites y relleno de líquidos. El servicio con nuestros equipos es rápido y si usted nos trae el aceite y los filtros, el costo del trabajo es módico, únicamente $15 dólares. Una muy buena inversión, si toma en cuenta que por una falta de aceite o el mal estado de este, puede provocar que su motor, inclusive se desvíele, y entonces sí, la reparación se elevaría a cientos de dólares. Consulte a nuestros expertos en el 501 East Buckeye Road, esquina de Buckeye Road y Cinco calle en el Centro Sur de Phoenix. (602) 258-1180.