El ex diputado sale del retiro en busca del Distrito 7 del Concilio

Gabriel Limón

Mark Cárdenas declinó postularse para la reelección en la Casa de Representantes de Arizona, señalando que se retiraba de la política para dedicarse a otros intereses particulares, por eso causa sorpresa verlo ahora como retador por el Distrito 7 de Phoenix en el Concilio Municipal.

“Me dije a mí mismo que debía hacer sólo las cosas que me gustan y por ello dejé la legislatura, pero me encanta conocer a las personas ver cuáles son sus problemas y su confianza en mí para ayudarles a resolverlos, por eso cuando me pidieron que fuera candidato, lo acepté”, afirma Cárdenas.

Nativo de Phoenix y Veterano de la guerra de Irak, Mark Cárdenas conoce de primera mano las necesidades de la comunidad, pues nació y creció en condiciones humildes, de familia inmigrante.

“Nací en el Hospital del Condado y crecí en una vivienda pública y luego me doy cuenta que no había universidad para mí, así que me uní al ejército para poder obtener educación, durante un año luché en combate en Irak, así que valoro lo que tengo y nunca olvido el esfuerzo de mis padres; somos de la comunidad y mis padres viven en el distrito que ahora busco representar”, señala.

Retar a un personaje del calibre y arraigo de Michael Nowakowski no es intimidante para Cárdenas, que a pesar de su juventud, tiene gran experiencia en las lides electorales.

“Si la gente pidió este proceso de destitución, es porque quiere un cambio, es porque busca otro tipo de representación y yo hice eso cuando fui legislador, siempre estuve ahí presente para la ciudadanía, fui ese político que regreso a tocar puertas ya habiendo sido electo para ponerme al servicio de mis representados, porque ese es su reclamo, que nada más los buscamos cuando queremos su voto”, afirma.

Cárdenas considera que todavía hay mucho por hacer en el Distrito 7 y se manifestó en desacuerdo de algunas decisiones que se han dado en el Concilio, como la remodelación del Talking Stick Resort Arena, aunque apoya incondicionalmente la extensión del Tren Ligero.

“Definitivamente estoy a favor del Tren Ligero y personalmente lo utilizo bastante, creo que es una inversión de gran beneficio para la comunidad, a diferencia de la que se realizará en el Talking Stick Resort, pues esos 120 millones los pudiéramos haber usado en otras obras prioritarias”, dijo.

Luego de 6 años en la legislatura de Arizona en representación del Distrito 19, Cárdenas considera haber realizado una buena labor, que sus resultados están a la vista de todos y que tiene lo que se requiere para ganar la elección especial.

“Simplemente voy a poner mi récord frente a su récord y dejar que los votantes decidan a quién prefieren para que los represente, ambos somos demócratas, pero con diferente tipo de carrera política”, agrega.

El joven político recuerda como en su tiempo de legisladora muchas veces recibió el llamado de sus representados pidiendo su ayuda para problemas cotidianos que con gusto ayudó a resolver en su momento.

“Hubo varias ocasiones en las que tuve que llamar a los propios Concejales para hacerles notar alguna falla o problema propio del Municipio y tenía la satisfacción de luego recibir una llamada de que éste se había resuelto, eso es lo que quiere nuestra gente: la confianza de que alguien está al pendiente de para ayudarles con la solución de sus problemas”.

Por último Cárdenas pidió a los electores que su voto de confianza para la venidera elección, por considerarse parte de esa comunidad que desea representar.

“De todos los lugares en el mundo, mis padres eligieron a Phoenix para vivir, aquí decidieron criarme y es aquí a donde pertenezco y deseo trabajar para mi comunidad”, finalizó.