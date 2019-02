El ex astronauta y esposo de la congresista Gabrielle Giffords presentará campaña para los comicios de 2020.

Por Leonardo Reichel

El astronauta en retiro Mark Kelly, que ocupó los reflectores nacionales cuando su esposa la Gabrielle Giffords fue víctima de un atentado en Tucson, dio a conocer el martes que presentará candidatura para el asiento que ocupaba John McCain en el Senado estadounidense.

Kelly, de 54 años, es una de las figuras demócratas más reconocidas que disputará la posición a la republicana Martha McSally, en lo que podría ser una de las elecciones más participativas para 2020.

La congresista McSally fue designada por el gobernador Doug Ducey para concluir el periodo interrumpido de McCain en el Senado, después de que su primer designado, el ex senador Jon Kyl, renunciara luego de solo unos pocos meses en el cargo.

McSally, que perdió en elecciones generales frente a la demócrata Kyrsten Sinema, era la favorita del presidente Donald Trump, de quien se ha dicho que presionó para imponerla, lo que ha deteriorado su imagen ante el electorado.

Si en elecciones generales ambos son destacados, tendríamos a una ex piloto de combate enfrentándose a un ex astronauta, para ocupar la posición de McCain, quien fue un distinguido piloto de la armada que fue derribado en Vietnam y permaneció largos años como prisionero de guerra antes de hacerse a la política.

Las posibilidades de McSally se advierten frágiles, ya que en los comicios pasados fue derrotada por una demócrata en noviembre y los demócratas publicaron una fuerte actuación en las elecciones de noviembre, ganando tres contiendas estatales y obteniendo escaños legislativos y del Congreso.

Mark Kelly por largo tiempo se ha mantenido activo en la lucha por el control de armas, presionando al congreso, al igual que su esposa, para que adopte medidas legislativas que así lo permitan; al igual que a las legislaturas estatales, lo que ha llevado a un mayor control de antecedentes de quienes compran un arma y a fortalecer las protecciones contra la violencia doméstica.

Las elecciones de 2020 decidirán quién termina los últimos dos años del mandato de McCain. El ganador tendría que postularse nuevamente por un período completo de seis años en 2022.

El representante de los EE. UU., Rubén Gallego, de Phoenix, también está considerando una candidatura al Senado, que probablemente establecería una dura lucha por la nominación demócrata.

El ex fiscal general de Arizona, Grant Woods, un republicano de toda la vida que se convirtió en demócrata y feroz crítico de Trump, anunció la semana pasada que no se postulará, diciendo que no quería pelear en una primaria demócrata disputada.