Seis de cada 10 padres estadounidenses están optando por vacunar a sus hijos contra el virus del papiloma humano (VPH), que provoca cáncer y que se propaga a través del contacto sexual, reportaron el jueves las autoridades de salud federales.

La mala noticia: aunque la mayoría de los niños reciben su primera dosis de la vacuna contra el VPH, muchos no completan el calendario completo de vacunación, afirmaron las autoridades.

“Estoy contenta con el progreso, pero sigue habiendo demasiados adolescentes que no se vacunan contra el VPH, lo que los hace ser vulnerables a los cánceres provocados por la infección con el VPH”, comentó en un comunicado de prensa de la agencia la directora de los CDC, la Dra. Brenda Fitzgerald. “Tenemos que hacer más por aumentar la tasa de vacunación y proteger hoy a los jóvenes estadounidenses de los futuros cánceres de mañana”.

Cada año, un estimado de 14 millones de estadounidenses, incluyendo adolescentes, se infectan con el VPH. La infección puede provocar un cáncer de cuello uterino, de vagina o de vulva en las mujeres, y un cáncer de pene en los hombres. También puede provocar un cáncer anal y de garganta, y verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres, según los CDC.

Los CDC recomiendan dos dosis de la vacuna contra el VPH para los niños de 11 o 12 años de edad. Los adolescentes que reciben la primera dosis de la vacuna antes de los 15 años de edad deben recibir dos dosis para estar protegidos. Los adolescentes y los adultos jóvenes que empiezan la serie de vacunas entre los 15 y los 26 años de edad necesitan tres dosis, según la agencia.

En su nuevo informe, los CDC afirmaron que el 60 por ciento de los adolescentes de 13 a 17 años de edad recibieron una o más dosis de la vacuna contra el VPH en 2016, un aumento de 4 puntos de porcentaje respecto a 2015.

Y el informe encontró que la vacunación contra el VPH se está volviendo más habitual entre los chicos. Un estimado del 65 por ciento de las chicas recibieron su primera dosis de la vacuna contra el VPH en 2016, frente al 56 por ciento de los chicos. Eso representa un aumento de 6 puntos de porcentaje para los chicos con respecto a 2015. Las tasas para las chicas fueron más o menos las mismas que en 2015, según los CDC.

Pero los funcionarios de la agencia dijeron que están preocupados porque, aunque la mayoría de los adolescentes ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el VPH, solamente el 43 por ciento están al día con todas las dosis recomendadas. Las tasas de vacunación tienden a ser más bajas en las áreas rurales y menos urbanas que en las más urbanas, según los CDC.

“Los cambios recientes en las recomendaciones para las vacunas significan que prevenir el cáncer es más sencillo ahora que nunca antes”, dijo la Dra. Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC. “Ahora es el momento de que los padres protejan a sus hijos de los cánceres provocados por el VPH”.

Las últimas estadísticas muestran que la vacunación contra el VPH ha llevado a reducciones significativas en las infecciones con el VPH. Los cánceres relacionados con el VPH y las verrugas genitales se han reducido en un 71 por ciento entre las chicas adolescentes y en un 61 por ciento entre las mujeres jóvenes, dijeron los CDC.

Los hallazgos de los CDC aparecen en la edición del 25 de agosto de la revista Morbidity and Mortality Weekly Report de la agencia.

La Dra. Lois Ramondetta es profesora de oncología ginecológica y medicina reproductiva en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, en Houston.

Dijo que el nuevo informe de los CDC muestra que la educación y los esfuerzos para llegar a los padres respecto a la vacuna contra el VPH están dando resultado, y las tasas de vacunación están yendo en la dirección correcta, aunque lentamente.

Ramondetta dijo que también es esperanzador ver que la diferencia en las tasas de vacunación entre los chicos y las chicas se está estrechando.

“Pero los datos también muestran que nos queda mucho por hacer, en particular para que los niños y adolescentes completen la serie de vacunas”, añadió. “Es preocupante que haya más padres y médicos que no estén aprovechando esta vacuna segura y efectiva para prevenir varios cánceres en los niños. Yo vacuné recientemente a mi hija, y estoy agradecida de tener la oportunidad de protegerla de este modo”.

FUENTES: Aug. 24, 2017, news release, U.S. Centers for Disease Control and Prevention; Lois Ramondetta, M.D., professor of gynecologic oncology and reproductive medicine, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston