Internacional

MOSCÚ.- Los rusos enojados por la inminente toma de posesión de Vladimir Putin para un nuevo mandato como presidente protestaron el sábado en decenas de ciudades en todo el país, y la policía respondió arrestando a más de 1.600 de ellos.

Entre los detenidos estaba el organizador de protestas Alexei Navalny, el activista anticorrupción que es el enemigo más destacado de Putin.

La policía se apoderó de Navalny por los brazos y las piernas y se llevó al agitado activista de la Plaza Pushkin de Moscú, donde se reunieron miles de personas para una protesta no autorizada.

La policía también usó bastones contra los manifestantes que gritaban “¡Putin es un ladrón!” Y “Rusia será libre”.

Las manifestaciones bajo el lema “Él no es nuestro zar” tuvieron lugar en todo el país, desde Yakutsk, en el extremo noreste, hasta San Petersburgo y Kaliningrado, en los confines de Europa.

Las protestas demostraron que la oposición de Navalny, aunque se considera asediada por los funcionarios rusos y ampliamente ignorada por la televisión controlada por el estado, tiene un apoyo considerable en gran parte del país.

“Creo que Putin no es digno de dirigir este país. Lo ha estado haciendo durante 18 años y no ha hecho nada bueno por ello “, dijo el demócrata de Moscú Dmitry Nikitenko. “Debería irse para siempre”.

OVD-Info, una organización que monitorea la represión política, dijo el sábado por la noche que al menos 1.607 personas habían sido detenidas en manifestaciones en 20 ciudades rusas. Dijo que 704 fueron arrestados solo en Moscú y otros 229 en San Petersburgo.

La policía de Moscú dijo que cerca de 300 personas fueron detenidas en la capital, dijeron agencias estatales de noticias, y que no hubo un recuento oficial a nivel nacional.

“¡Deja ir a mi hijo!” Gritó Iraida Nikolaeva, corriendo detrás de la policía en Moscú cuando detuvieron a su hijo. “¡Él no hizo nada! ¿Eres humano o no? ¿Vives en Rusia o no?

Navalny debía ser acusado de desobedecer a la policía, una ofensa que conlleva una sentencia de hasta 15 días, según informes de prensa, aunque cuando se enfrentaría a un juez no estaba claro de inmediato. Navalny ha servido varios tramos de varias semanas en la cárcel por cargos similares.

En San Petersburgo, la policía bloqueó un tramo de Nevsky Prospekt mientras una multitud de unos 1,000 marchaban a lo largo de la famosa avenida. El video mostró algunos manifestantes detenidos.

Putin será inaugurado por un nuevo mandato de seis años el lunes después de ganar la reelección en marzo con el 77 por ciento de los votos. Navalny esperaba desafiarlo en la boleta, pero fue bloqueado debido a una condena por delito grave en un caso que los simpatizantes consideran falsificado para marginarlo.

Navalny ha convocado manifestaciones nacionales varias veces en el último año, y su participación ha sacudido al Kremlin.

Las protestas del sábado atrajeron multitudes de cientos en ciudades que están lejos de Moscú, desafiando la afirmación de las autoridades de que Navalny y otras figuras de la oposición solo atraen a una élite pequeña y en gran parte urbana.