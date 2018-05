Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Más distritos escolares están anunciando sus planes para compensar la pérdida de instrucción debido a la huelga de seis días de maestros de Arizona para exigir un salario más alto y una solución permanente para financiar adecuadamente la educación.

La Junta del Distrito Escolar Unificado de Peoria acordó no agregar días adicionales hasta el final del año escolar. El lunes por la noche, votaron para agregar una hora adicional a cada día escolar comenzando el miércoles 9 de mayo y terminando el jueves 24 de mayo.

La portavoz del Distrito Escolar Unificado de Peoria, Danielle Airey, dijo que la junta y el distrito tuvieron en cuenta las publicaciones en las redes sociales y los 5.000 correos electrónicos que recibieron de padres preocupados.

“Al observar todas las variables, agregar una hora al día escolar pareció tener el menor impacto”, explicó Airey. “Lo que sabemos es que no hay un calendario perfecto. Estamos haciendo lo mejor que podemos en una situación que no solo ha sido desafiante, sino que ha sido algo sin precedentes y no hemos visto antes “.

“Creo que es una gran idea”, dijo la madre Cheryle Griffin. “Mis hijos no quisieron agregar días”.

A otros padres, como a Salina Villanueva, les desagrada la idea. “Ella (la hija de Salina) tiene actividades extracurriculares que se verían afectadas por el prepago y no puedo recuperar mi dinero”, explicó.

A otros padres de escuela secundaria les preocupa si afectará a los estudiantes que tienen trabajos después de la escuela.

Airey abordó esas preocupaciones más tarde el martes por la tarde.

“Trabajaremos con las familias de nuestros alumnos para asegurarnos de que todos tengan éxito. Esto se comunicará a todos los que tengan dudas sobre la necesidad de realizar el check-out temprano debido al cambio de horario. No penalizaremos a los niños que necesiten irse por una razón específica y es aprobado por un padre “, agregó.

Los funcionarios del Distrito Escolar de Litchfield dijeron a AZ que los estudiantes de la familia no necesitarán quedarse más días u horas, pero los maestros lo harán. Para evitar que pasen el último día programado de la escuela, el distrito les ofrece a los maestros que trabajen los fines de semana.

“El último día de clases para los estudiantes en el Distrito Escolar Primario de Litchfield permanece el viernes 25 de mayo de 2018. Los planes para las promociones de octavo grado y otras celebraciones de fin de año no han cambiado.

En un esfuerzo por proporcionar flexibilidad, a nuestros maestros se les ha ofrecido 11 oportunidades de desarrollo profesional para compensar los seis días que deben trabajarse antes del 31 de mayo de 2018. Ocho de los 11 días caen los fines de semana “, de acuerdo con la respuesta por correo electrónico del distrito.

El Distrito Escolar Primario de Tempe anunció que extenderá el año escolar.

Airey explicó que los planes varían de distrito a distrito debido a los calendarios establecidos a veces con tres años de anticipación. Algunos distritos escolares ya han excedido sus horas de instrucción exigidas por el estado, mientras que otros no lo hacen debido a pausas programadas o días de salida temprana.

Los funcionarios del Departamento de Educación de Arizona explicaron que cada nivel de grado tiene sus propios requisitos de horas de instrucción.

“Por ejemplo, un alumno de kínder solo necesita 356 horas, mientras que un alumno de octavo grado necesita 1,200 horas de instrucción”, dijo el oficial de información pública de ADE, Stefan Swiat.

“Una escuela que no cumpla con sus horas requeridas podría encontrar afectada su ayuda estatal”, agregó. “Además, por estatuto, los estudiantes deben completar la cantidad necesaria de horas de instrucción para ser promovidos al próximo grado”.