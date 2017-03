Y un viejo adversario (la epidemia de obesidad) podría ser la causa, afirman investigadores de EE. UU.

SALUD

Los estadounidenses que tienen cincuenta y pocos o menos años de edad (la generación X y la del milenio) están experimentando aumentos significativos en el cáncer de colon y rectal, informa un estudio reciente.

Y esto podría presagiar un aumento general en el cáncer de colon y rectal en los años venideros, advirtieron los autores del estudio, quienes añadieron que un viejo enemigo podría tener la culpa: la epidemia de obesidad.

Las personas nacidas en 1990 tienen ahora un riesgo dos veces más alto de cáncer de colon y un riesgo cuatro veces más alto de cáncer rectal, en comparación con las nacidas alrededor de 1950, cuando el riesgo estuvo en su punto más bajo, señalaron los investigadores.

“El aumento en esas tasas coincide con la epidemia de obesidad”, dijo la investigadora líder, Rebecca Siegel, directora estratégica de servicios de información de vigilancia en la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society).

“Quizá lo que está sucediendo es que los mismos factores que provocaron un aumento en la obesidad, como unos hábitos dietéticos cambiantes y un estilo de vida más sedentario, también son factores de riesgo del cáncer de colon y rectal”, sugirió.

En el pasado, esos cánceres se limitaban en gran medida a las personas que tenían a partir de cincuenta y muchos años de edad. A principios de los 90, las tasas de cáncer de colon y rectal entre las personas de 50 a 54 años de edad eran la mitad que las de las personas de 55 a 59. Pero en 2012-2013, las tasas de los estadounidenses más jóvenes eran apenas un 12 por ciento más bajas para el cáncer de colon, e iguales para el cáncer rectal, señaló Siegel.

En 2013, se diagnosticaron unos 10,400 casos de cáncer de colon y rectal en personas de 40 a 49, y 12,800 casos en personas de 50 a 54, dijo.

Y las perspectivas a largo plazo no son buenas, anotó Siegel. Los niños y adolescentes de hoy día tienen unas tasas altas de obesidad, lo que podría significar más casos de cáncer de colon y rectal en los próximos años, advirtió. “No sabemos cuánto tiempo tardan los efectos de la obesidad en actuar en favor del fomento del cáncer”, añadió.

Con las pruebas, el cáncer de colon se puede detectar pronto, cuando es curable. Actualmente, se recomiendan las pruebas a partir de los 50 años de edad. Pero dados los hallazgos de este estudio y otros, la Sociedad Americana Contra El Cáncer está reevaluando sus directrices, comentó Siegel.

Es importante que los médicos de atención primaria sean conscientes de esta tendencia y tomen medidas sobre los síntomas de cáncer de colon incluso en sus pacientes más jóvenes, enfatizó.

“Sabemos que los pacientes jóvenes son mucho más propensos a ser diagnosticados en una etapa tardía de la enfermedad porque no buscan tratamiento rápidamente. E incluso cuando buscan tratamiento, hay retrasos porque el cáncer no aparece en su mente ni en la mente de sus médicos”, explicó Siegel.

El estudio fue publicado el 28 de febrero en la revista Journal of the National Cancer Institute.

El Dr. Andrew Chan, profesor asociado de medicina y gastroenterología en el Hospital General de Massachusetts en Boston, añadió cierta perspectiva a los hallazgos del estudio.

En primer lugar, afirmó, “aunque las tasas relativas están aumentando entre las personas más jóvenes, el riesgo absoluto sigue siendo bajo en la población de menor edad”.

Y cualquiera que sea el motivo que subyace a los resultados del estudio podría deberse a cambios en la dieta, el estilo de vida u otros factores ambientales, dijo Chan, que también es profesor asociado en el departamento de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

“Así que sería prematuro recomendar el inicio de las pruebas a una edad más temprana”, dijo Chan.

Pero si estas tendencias continúan, sería prudente realizar más investigación para determinar cuál sería el impacto de salud pública de iniciar las pruebas antes, añadió.

“En este momento, los individuos más jóvenes deben continuar buscando un estilo de vida saludable: permanecer delgados, ser físicamente activos y consumir una dieta saludable y bien equilibrada”, aconsejó Chan.

“Si están particularmente preocupados sobre su riesgo individual de cáncer colorrectal, por ejemplo si tienen antecedentes familiares de la enfermedad, deben hablar con el médico sobre si iniciar o no unas pruebas más tempranas”, indicó.

En el estudio, Siegel y sus colaboradores recolectaron datos sobre más de 490,000 hombres y mujeres de EE. UU. de a partir de 20 años de edad que fueron diagnosticados con cáncer de colon o rectal entre 1974 y 2013.

Aunque las tasas generales de cáncer de colon comenzaron a reducirse en 1974, a mediados de los 80 comenzaron a aumentar de un 1 a un 2 por ciento al año entre las personas de 20 a 39 años de edad, encontraron los investigadores.

Entre las personas de 40 a 54 años, las tasas de cáncer de colon aumentaron de un 0.5 a un 1 por ciento al año de mediados de los 90 a 2013.

Las tasas de cáncer rectal han estado aumentando durante más tiempo y con mayor rapidez que las de cáncer de colon entre los estadounidenses más jóvenes, señaló Siegel. Más o menos a partir de 1974, la tasa ha aumentado alrededor de un 3 por ciento al año entre las personas de 20 a 29. Desde 1980, la tasa ha estado aumentando al mismo nivel entre las de 30 a 39, encontraron los investigadores.

Entre las personas de 40 a 54, las tasas de cáncer de colon aumentaron en un 2 por ciento anualmente desde los 90 hasta 2013. Pero las tasas de cáncer rectal en los adultos de a partir de 55 años han estado en descenso durante al menos 40 años, afirmó Siegel.