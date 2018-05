Por Hugo Laveen

Santa Fe, TX. Por lo menos ocho personas murieron asesinadas durante un tiroteo el viernes por la mañana en una escuela secundaria en la ciudad de Santa Fe, en el sureste de Texas, dijo el alguacil del condado de Harris, Ed González.

Las autoridades dicen que también se encontraron explosivos en la escuela y fuera del campus.

Un sospechoso fue identificado como un estudiante de 17 años en la escuela. Este nombre no ha sido publicado. Ha sido arrestado en el tiroteo en la Escuela Secundaria Santa Fe, a unas 20 millas de Galveston, dijo González.

Una segunda persona, que también se cree que es estudiante, también ha sido detenida, dijo González.

La mayoría de los muertos son estudiantes, dijo el sheriff.

Los testigos describieron a los estudiantes que huían de la escuela mientras se escuchaban disparos; también describieron haber escuchado una alarma en la escuela, aunque la secuencia de eventos no fue inmediatamente clara.

Una persona armada entró en una clase de arte en la escuela y comenzó a disparar lo que parecía una escopeta, dijo un testigo al afiliado de CNN KTRK.

El testigo le dijo a KTRK que vio a una niña herida en la pierna.

Al menos 12 personas de la escuela están siendo atendidas en tres hospitales, dijeron las autoridades. Siete personas están en Clear Lake Regional Medical en Webster, Texas; dos pacientes están siendo tratados en Mainland Medical Center en Texas City y tres pacientes se encuentran en la sucursal médica John Sealy de la Universidad de Texas en Galveston. Los detalles sobre las condiciones de los pacientes no estaban disponibles de inmediato.

Al menos un agente de policía resultó herido, dijo González, quien también agregó que podría haber más personas lesionadas que la policía no ha encontrado todavía.

Un video aéreo de la escena mostró a varios policías fuera de la escuela. Algunos estaban buscando estudiantes y sus mochilas.

Este es el tercer tiroteo en la escuela en ocho días, y el 22 desde el comienzo del año en los Estados Unidos.

Angélica Martínez, una estudiante de 14 años, dijo a la prensa que ella y sus compañeros de clase estaban siendo evacuados en un momento dado “como si fuera un simulacro de incendio”.

“Todos estábamos de pie (afuera), pero ni siquiera cinco minutos después, comenzamos a escuchar disparos”, dijo. “Y luego todos comienzan a correr, pero al igual que los maestros nos dicen que nos quedemos, pero todos huimos”.

“No vi a nadie disparar, pero como (los disparos) fueron algo espaciados”, dijo Angélica, agregando que escuchó acerca de cuatro disparos.

El testigo que habló con KTRK también dijo que escuchó una alarma. Ella no especificó si eso fue antes o después del tiroteo que describió en la clase de arte.

Ella dijo que no podía describir al tirador. “No miré. Simplemente corrí”, dijo.

Otra estudiante, Dakota Shrader, le dijo a la afiliada de CNN, KPRC, que escuchó disparos solo después de escuchar una alarma en la escuela.

“Estaba en el pasillo, y tan pronto como escuchamos las alarmas, todo el mundo comenzó a irse siguiendo el mismo procedimiento que … cuando se practica un simulacro de incendio”, dijo Shrader, rompiendo a llorar. “Y lo siguiente que sabes es que escuchamos … tres disparos, explosiones fuertes y todos los maestros nos dicen que huyamos”.

Todo el distrito escolar está bajo confinamiento, dijeron los funcionarios del distrito. La escuela secundaria tiene alrededor de 1,400 estudiantes, de acuerdo con GreatSchools.org.

El tiroteo del viernes fue el tercero en una escuela estadounidense en los últimos días. El miércoles, un oficial de recursos escolares de Illinois disparó e hirió a un ex alumno que disparó un arma cerca de un ensayo de graduación en Dixon High School, dijeron las autoridades. El presunto pistolero enfrenta tres cargos de descarga agravada de un arma de fuego.

El 11 de mayo, un niño de 14 años de In Palmdale, California, fue a Highland High, su escuela anterior, y comenzó a disparar un rifle semiautomático poco antes de que comenzaran las clases, dijeron las autoridades. Fue detenido y acusado de intento de asesinato. Una persona fue herida.

El presidente Donald Trump se dirigió al tiroteo en la escuela en Santa Fe el viernes, diciendo que los tiroteos masivos “duraron demasiado”.

“Desafortunadamente, tengo que comenzar expresando nuestra tristeza y angustia por el tiroteo mortal en la escuela secundaria Santa Fe en Texas”, dijo Trump desde el Salón Este de la Casa Blanca. “Esto ha estado pasando demasiado tiempo en nuestro país. Demasiados años. Demasiadas décadas ahora”.

Trump dijo que las autoridades federales están coordinando con los funcionarios locales. “Lloramos por la terrible pérdida de vidas y enviamos nuestro apoyo a todos los afectados por este ataque absolutamente horrible”, dijo Trump.