Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Sean y Amanda Wohland están conmocionados e incrédulos después de que su perro ‘Max’ fue encontrado muerto dentro de una furgoneta de aseo de mascotas.

“Miramos en la camioneta y el perro estaba colgando del cuello”, dijo Amanda Wohland. “Se podría decir que estaba muerto”.

The Wohlands contrató a un peluquero para mascotas de Roaming Rovers para ir a su hogar en Phoenix el miércoles por la tarde para darle a Max un lavado y acondicionamiento.

Les dijeron que tomaría un par de horas, pero después de que cuatro horas pasaron, los Wohlands se preocuparon.

Mamá y los niños salieron y vieron a Max colgando de una cuerda a través de la ventana de la camioneta, y el peluquero no estaba a la vista.

“Mi hija tiene 13 años. Su mascota ha estado con ella toda su vida, y verlo colgando de una cuerda como en una película”, dijo Sean Wohland. “¿Cómo se saca eso de la cabeza? ¿Cómo se recupera de eso una niña de 13 años?”

La familia golpeó el camión y trató de entrar, pero todas las puertas estaban cerradas y nadie respondió.

Cuando la policía llegó a la escena cerca de Cactus Road y la calle 62, encontraron al peluquero en el piso de la camioneta, desmayado e incoherente.

The Wohlands dijo que el peluquero estaba actuando de forma extraña y no podía explicar lo que sucedió.

Según la policía de Phoenix, el peluquero no fue arrestado, pero podría ser acusado de crueldad hacia los animales.

Los detectives intentan determinar exactamente qué sucedió.

“Creo que debe rendir cuentas”, dijo Amanda Wohland.”Se necesita hacer justicia para que no se dé vuelta y consiga otro trabajo como este”.

Joanne Scott es la dueña de Roaming Rovers.

Scott dijo que su corazón está con la familia Wohland, pero que no puede decir mucho más a la espera de la investigación policial.

Ella también dijo que el peluquero ha sido despedido.

Actualmente no hay pautas o regulaciones requeridas para convertirse en un peluquero de mascotas en Arizona.

The Wohlands dijo que les gustaría ver que eso haya cambiado.