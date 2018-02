Por Hugo Laveen

Westerville, OH. La policía de Ohio dijo que dos oficiales fueron asesinados a tiros en una casa, en un suburbio de Columbus, y que un sospechoso está bajo custodia.

La policía de Westerville dice en un comunicado que el tiroteo ocurrió el sábado después de que los oficiales respondieron a una llamada de emergencia 911 alrededor de las 11:30 a.m. Los oficiales recibieron disparos después de llegar a una residencia.

La policía dice que un sospechoso está bajo custodia pero no proporcionó otros detalles.

Han comisionado a la policía de Columbus para investigar los asesinatos.

Las autoridades han programado una conferencia de prensa para más tarde el sábado por la tarde.

El gobernador de Ohio, John Kasich, tuiteó su apoyo a los oficiales caídos y sus familias, prometiendo el apoyo de la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio en la investigación.

Westerville está a 15 millas (24 kilómetros) al norte del centro de Columbus.