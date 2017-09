Por Hugo Laveen

Un hombre que ya estaba en la cárcel en relación con la desaparición de la novia de su hermano ahora tendrá que enfrentar cargos por sospecha de asesinato en primer grado, por su muerte.

La fianza para Maxx Bowe, que ha estado en la cárcel desde abril, fue establecida en $375.000.

El caso se remonta al 14 de marzo, cuando una joven llamada Taylorlyn Nelson fue reportada como desaparecida por su madre.

La madre dijo que Nelson, de 21 años, solía mantenerse en contacto con familiares y amigos, pero nadie había oído hablar de ella desde el 11 de marzo.

“La familia aconsejó que estaban preocupados por su seguridad ya que no había llamado a nadie después de discutir con su novio, Kodi Bowe”, dijo entonces la sargento Mercedes Fortune del Departamento de Policía de Phoenix.

Kodi Bowe, de 27 años, es el hermano mayor de Maxx Bowe, también fue arrestado en relación con la muerte de Nelson. Ya estaba detenido por un cargo de asalto desde la noche en que Nelson desapareció.

Según los papeles de la corte, Nelson le dijo a una amiga que Kodi la había amenazado varias veces.

“La familia declaró que Taylorlyn había dicho que si alguna vez desaparecia, Kodi la mató y la puso bajo su remolque”, dice el papeleo de la corte para Maxx Bowe.

La policía buscó el remolque después de que la familia avisara de la desaparición de Nelson. Ella no se encontraba en ninguna parte.

Los investigadores descubrieron la sangre que se había limpiado en varias áreas del remolque, así como un casquillo de 9 mm.

Detectives desarrollaron información de que los hermanos Bowe y una mujer llamada Kerrie Quaintance llevaron el cuerpo de Nelson a Lake Pleasant y lo arrojaron. El día 21 de julio se encontró el cuerpo de una mujer. Mientras que la Oficina del Examinador Médico del Condado de Maricopa no lo ha confirmado, los investigadores creían que el cuerpo era de Nelson. Los resultados de las pruebas de ADN están pendientes.

De acuerdo con los papeles de la corte de Bowe, dijo a un testigo que más tarde se puso en contacto con la policía, que mantuvo a Nelson mientras su hermano le disparaba en la cabeza.

“Maxx le dijo al testigo sobre una amiga que venía para ayudar a deshacerse del cuerpo de Taylorlyn”, escribió el oficial de arresto en su probable causa de declaración de arresto. “Ella fue colocada en una bolsa verde con piedras y la bolsa fue cerrada y arrojada al lago.”

De acuerdo con esos documentos de la corte, Bowe, de 25 años, aparentemente pensó que estaba seguro después de deshacerse del cuerpo de Nelson.

“Maxx también admitió deshacerse de la pistola, y específicamente sabiendo dónde estaba el arma usada para matar a Taylorlyn, sin embargo, creía que sin arma y si Taylorlyn’s permanecía sin ser encontrada, no podría ser condenado en este asunto”.

En abril, Quaintance, de 51 años, fue arrestada y registrada por obstaculizar el enjuiciamiento y el abandono u ocultamiento de un cuerpo. Bowe, de 25 años, fue arrestado y registrado por obstaculizar la persecución. Kodi Bowe, ya en la cárcel de ese cargo de asalto la noche en que Nelson desapareció, fue arrestado por asesinato.

Bowe aún estaba bajo custodia por ese cargo cuando la policía lo arrestó el jueves y lo reservó bajo sospecha de asesinato.