Mejoras en la prevención, la detección y el tratamiento podrían ayudar a eliminar la hepatitis B y C como problemas graves de salud pública en Estados Unidos, y salvar casi 90,000 vidas para 2030, según un nuevo informe.

Unos 1.3 millones de personas en EE. UU. tienen hepatitis B crónica, y unos 2.7 millones tienen hepatitis C crónica. Esas infecciones provocan alrededor de un 80 por ciento de los casos de cáncer de hígado en todo el mundo.

La incidencia de cáncer del hígado en Estados Unidos aumentó en un 38 por ciento entre 2003 y 2012. Las muertes por cáncer de hígado aumentaron en un 56 por ciento en ese periodo, sobre todo debido a la hepatitis viral, según el informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

“La hepatitis viral simplemente no tiene suficiente prioridad en Estados Unidos”, lamentó el presidente del comité del informe, el Dr. Brian Strom, rector y profesor de Ciencias Biomédicas y de la Salud en la Universidad de Rutgers en Newark Nueva Jersey.

“A pesar de ser la séptima principal causa de muerte en el mundo, y de acabar con la vida de cada vez más personas cada año que el VIH, los accidentes de carretera o la diabetes, la hepatitis viral conforma menos de un 1 por ciento del presupuesto de investigación de los Institutos Nacionales de la Salud [de EE. UU.]”, señaló Strom en un comunicado de prensa de las academias.

La hepatitis B se propaga a través de los fluidos corporales, por ejemplo a través del contacto sexual o por compartir artículos para el uso de drogas IV. También puede transmitirse de una mujer infectada a su bebé al nacer.

La hepatitis C también se propaga a través del contacto sanguíneo, y la mayoría de personas se infectan al compartir agujas y otros tipos de artículos para el uso de las drogas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Hay una vacuna para la hepatitis B, y la hepatitis C puede curarse con tratamientos cortos de medicamentos, según el informe.

La cantidad de muertes en EE. UU. por la hepatitis B podrían haberse reducido a la mitad en 2030 si:

• Un 90 por ciento de los pacientes de hepatitis B crónica se diagnostican.

• Un 90 por ciento de los pacientes diagnosticados reciben atención.

• Un 80 por ciento de los pacientes que necesitan tratamiento lo reciben.

Esas medidas prevendrían más de 60,000 muertes y también reducirían el cáncer de hígado y la cirrosis por la infección con hepatitis B en más o menos un 45 por ciento, según el informe.

Tratar a todos los pacientes con hepatitis C crónica en EE. UU. conduciría a:

• Una reducción del 90 por ciento en las infecciones nuevas para 2030.

• Una reducción del 65 por ciento en las muertes por hepatitis C.

• 28,000 muertes menos para 2030.

Pero eliminar la hepatitis B y C como amenazas graves de salud pública en Estados Unidos para 2030 requiere de unas pruebas, diagnósticos, tratamientos y métodos de prevención agresivos, como por ejemplo el intercambio de agujas, señaló el informe.

Los autores del informe enfatizaron que se necesita un esfuerzo federal coordinado. Recomendaron la expansión de los intercambios de jeringuillas para los usuarios de drogas inyectadas, el acceso gratuito a la vacuna para la hepatitis B en las farmacias y otros lugares de fácil acceso, y un tratamiento sin restricciones para todo el que tenga hepatitis C.

Los medicamentos para curar la hepatitis C crónica son costosos: el régimen completo para un paciente cuesta unos 90,000 dólares. Una forma de hacerlo más asequible es crear acuerdos voluntarios de licencias entre el gobierno federal y las farmacéuticas propietarias de las patentes, según el informe.

El comité del informe también recomendó pruebas y vacunas para la hepatitis B en las prisiones. Los autores también dijeron que se deben detectar y tratar las infecciones de hepatitis C de los presidiarios. Anotaron que hay muchas infecciones de hepatitis en las prisiones.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor

FUENTE: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, news release, March 28, 2017