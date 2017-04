Un médico de salud mental afirma que se necesitan nuevas intervenciones para conseguir que estas personas dejen de fumar.

Salud.

Las tasas de tabaquismo en Estados Unidos se han reducido durante décadas. Sin embargo, en torno al 15 por ciento de los adultos (más de 36 millones) siguen fumando cigarrillos.

Y de estos fumadores, entre la mitad y tres cuartas partes presentan al menos una de las siguientes desventajas: tienen unos ingresos bajos, no han estudiado en la universidad, carecen de seguro médico o tienen una discapacidad.

Los hallazgos proceden de una encuesta nacional realizada en 2012. Los datos muestran que el hábito de fumar se concentra entre los estadounidenses con una situación menos privilegiada, según los investigadores.

“En los últimos 50 años, los esfuerzos de salud pública ayudaron a reducir la tasa de tabaquismo en más de la mitad, pero probablemente necesitamos cambiar nuestras estrategias para ayudar a los fumadores a dejar el hábito. Los métodos que funcionaron para la mitad de la sociedad más privilegiada no parecen funcionar bien para la otra mitad”, dijo el autor del estudio, Arnold Levinson, profesor asociado de salud comunitaria y mental en el Campus Médico de Anschutz de la Universidad de Colorado.

“Los estadounidenses con un estatus socioeconómico más bajo están sufriendo hoy en día de tasas epidémicas de tabaquismo, y conforman casi tres cuartas partes de todos los fumadores que hay en la actualidad”, dijo Levinson en un comunicado de prensa de la universidad.

“Ahora el sistema de salud pública del país tiene una doble obligación moral con respecto a los fumadores de la clase socioeconómica baja. Debemos eliminar la disparidad en las tasas de tabaquismo, y debemos proporcionar unos servicios de ayuda para dejar de fumar a la nueva mayoría de fumadores”, concluyó.

El estudio fue publicado recientemente en la revista Journal of Health Care for the Poor and Underserved.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor

FUENTE: University of Colorado Anschutz, news release, March 23, 2017