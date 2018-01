Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. La oficina de cuidado y control de animales del condado de Maricopa dijo el sábado que un perro a su cuidado murió debido a Streptococcus zooepidemicus en su refugio de Mesa.

Mary Martin, la directora de Maricopa Animal Care Centers, dijo que hay un caso confirmado y un segundo caso probablemente se confirme el lunes. Martin dijo que están tomando el diagnóstico muy en serio.

El refugio cerrará todos los grupos de juegos y servicios no obligatorios. Martin dijo que las adopciones continuarán con la información proporcionada a los adoptantes.

“No hemos cerrado las adopciones hasta ahora porque solo hemos tenido un caso. Y porque creemos que es inmensamente importante que hagamos todo lo posible para atender a la población de refugios en su conjunto. Lo más importante que podemos hacer por eso es mover animales a través de nuestro sistema rápidamente y colocarlos en los hogares “, dijo el veterinario Leo Egar.

MCACC realizó una conferencia de prensa el domingo por la mañana para informar a la comunidad que la bacteria está aquí, por lo que los veterinarios locales pueden estar al tanto.

Según Martin, Two Pups Wellness Fund ha acordado pagar el tratamiento y la Misión de Rescate de Animales de Arizona pagará por el transporte de animales si el refugio de Mesa debe cerrarse.

MCACC está pidiendo que se fomente el uso de precaución y le está diciendo al público que no traiga perros al refugio de Mesa.

Egar dijo que las mascotas caseras sanas no corren peligro porque la enfermedad se ve en perros de refugio que están estresados por vivir en viviendas comunitarias.

“Casi no puedes contraer esta enfermedad si eres un perro casero normal y saludable”, dijo Egar.

El refugio Mesa está extendiendo su fin de semana de adopción gratuita a la próxima semana para ayudar a disminuir la cantidad de animales en el refugio.

El refugio de West Valley ubicado en el 2500 South 27th Avenida en Phoenix, todavía está abierto para la entrega de animales. Ambos refugios están abiertos para adopciones.