Por Hugo laveen

Phoenix, AZ. El senador John McCain emitió un comunicado el jueves por la mañana diciendo que planea votar a favor del proyecto de ley de reforma tributaria del Senado. McCain estuvo notablemente al margen de esa ley pero finalmente decidió que votaría sí.

“Después de una cuidadosa reflexión y consideración, he decidido apoyar el proyecto de ley de reforma tributaria del Senado. Creo que esta legislación, lejos de ser perfecta, mejoraría la competitividad estadounidense, impulsaría la economía y proporcionaría una desgravación fiscal muy larga para las familias de clase media”, dijo McCain en la declaración.

Los críticos del proyecto de ley dicen que se enfoca demasiado en reducir la tasa del impuesto corporativo y menos en beneficiar a las familias y señalan que el proyecto de ley aumentará el déficit nacional. Los defensores dicen que reducir la tasa del impuesto corporativo al 20 por ciento creará un mercado más competitivo, creando empleos.

“Al reducir nuestra alta tasa de impuestos corporativos al 20 por ciento, la ley haría que nuestros mercados sean mucho más atractivos para la inversión. También alentaría a las empresas estadounidenses a repatriar los activos que ahora se mantienen en el extranjero”, dijo McCain.

McCain declaró que una de las razones por las que estaba en la cerca era el déficit nacional, pero dijo que los beneficios superan a los negativos.

“Esta no es una cuenta perfecta, pero es una que ofrecería una reforma muy necesaria a nuestro código impositivo, haría crecer la economía y ayudaría a los estadounidenses a quedarse con más de su dinero duramente ganado”, dijo McCain.

Esta es la declaración completa de John McCain sobre el proyecto de ley de reforma tributaria del Senado:

“Después de una cuidadosa reflexión y consideración, he decidido apoyar el proyecto de ley de reforma tributaria del Senado. Creo que esta legislación, aunque lejos de ser perfecta, mejorará la competitividad de los Estados Unidos, impulsará la economía y proporcionará una desgravación fiscal muy larga para las familias de clase media.

“Durante mucho tiempo, las personas trabajadoras en Arizona y en todo el país no han visto un aumento en sus cheques de pago. Este proyecto de ley beneficiaría directamente a todos los estadounidenses, permitiéndoles mantener un porcentaje más alto de lo que ganan. De acuerdo con el Comité Conjunto de Tributación no partidista, cada grupo de ingresos vería exenciones impositivas bajo esta ley. El crédito tributario por hijos se duplicaría a $ 2,000 por hijo y el código tributario se simplificaría sustancialmente.

“Al reducir nuestra alta tasa impositiva corporativa al 20 por ciento, la ley haría que nuestros mercados fueran mucho más atractivos para la inversión. También alentaría a las empresas estadounidenses a repatriar activos que ahora se mantienen en el extranjero. Las pequeñas empresas, que son de vital importancia para el dinamismo de nuestra economía, también recibirían una desgravación fiscal esencial. Combinados, estos pasos de sentido común promoverían el crecimiento económico y estimularían la creación de empleos aquí en casa.

“Durante meses, he pedido un retorno a la orden regular, y me complace que este importante proyecto de ley haya sido considerado a través de los procesos legislativos normales, con varias audiencias y un marcado aumento en el Comité de Finanzas del Senado, durante el cual más de 350 enmiendas fueron archivados y 69 recibieron un voto.

“También he argumentado que la reforma de la asistencia médica, que es importante tanto para el bienestar de nuestros ciudadanos como para la vitalidad de nuestra economía, debe proceder por orden regular. Este proyecto de ley no cambia eso. Como una cuestión de principios, siempre he apoyado la libertad individual y creo que el gobierno federal no debería penalizar a los estadounidenses que no pueden permitirse comprar costosos seguros de salud. Al derogar el mandato individual, este proyecto de ley eliminaría un impuesto oneroso que perjudica especialmente a los de bajos ingresos. En mi estado natal de Arizona, el 80 por ciento de las personas que actualmente pagan la multa por mandato individual ganan menos de $ 50,000 por año.

“Finalmente, tomo en serio las preocupaciones que algunos de mis colegas del Senado han planteado sobre el impacto de este proyecto de ley sobre el déficit. Sin embargo, está claro que el efecto neto de esta medida en nuestra economía sería positivo. Este no es un proyecto de ley perfecto, pero es uno que ofrecería una reforma muy necesaria a nuestro código impositivo, haría crecer la economía y ayudaría a los estadounidenses a conservar más de su dinero duramente ganado”.