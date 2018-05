Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬- John McCain está de “buen humor” y “bromeando” con sus enfermeras mientras lucha contra una forma de cáncer cerebral potencialmente mortal, dijo Mark Salter, coautor del libro más nuevo del senador de Arizona.

“Lo está haciendo bien, salió del hospital hace un par de semanas después de una operación y está trabajando muy duro para fortalecerse”, dijo Salter el lunes en una entrevista en “CBS This Morning”.

Salter, que visitó a McCain en su casa cerca de Sedona hace una semana, es un antiguo asistente que ha escrito varios libros con el candidato republicano a presidente de 2008, incluido su último, “La ola inquieta: buenos tiempos, causas justas, grandes luchas y otras apreciaciones”.

Durante la entrevista de CBS, Salter reveló que el próximo libro comenzó con un título diferente, pero McCain cambió de opinión porque pensó que era “demasiado flip”.

“En realidad tenía un título diferente: aquellos de ustedes que lo cubrieron estarán familiarizados con él”, dijo Salter.”Fue ‘Siempre es más oscuro antes de que sea totalmente negro'”.

La expresión es una de las muchas utilizadas a lo largo de los años por McCain, que es conocido por su humor y sarcasmo autodestructivos.

Con respecto a ese sentido del humor, Salter dijo que las enfermeras de McCain todavía se están ajustando a su personalidad.

“Algunos de ellos son realmente nuevos. No lo conocen realmente así que no entienden que el sarcasmo es su forma de afecto”, dijo Salter.

El libro sale a la venta el martes y ya estaba en obras cuando los médicos diagnosticaron a McCain con cáncer cerebral hace casi un año. Salter dijo que los diagnósticos cambiaron el enfoque.

“Se convirtió en un libro diferente”, dijo. “Obviamente, quería que fuera muy personal en ese momento y escribir sobre lo que Estados Unidos significa para él después de 60 años de servir al país”.