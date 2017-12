Nacional

Washington, DC. El senador republicano John McCain regresará a su hogar en Arizona después de ser hospitalizado por los efectos secundarios de su tratamiento para el cáncer cerebral y probablemente se perderá una votación crucial sobre el paquete impositivo promovido por el Partido Republicano, dijo el domingo el presidente Donald Trump.

EWl lunes, McCain twitteó, “¡Gracias a todos por su apoyo y palabras de aliento! Me siento bien y estoy deseando volver al trabajo después de las vacaciones”.

Trump dijo a los periodistas que había hablado con la esposa de McCain, Cindy, después de que su esposo pasó una semana en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Maryland.

“Han regresado, pero entiendo que vendrá si alguna vez necesitamos su ayuda, lo cual espero que no lo hagamos”, dijo Trump. “Pero la noticia es que John volverá si necesitamos su voto. Y está muy mal. Está pasando por un momento muy difícil, no hay dudas al respecto. Pero volverá si necesitamos su voto”.

Ahora en su sexto período en el Senado, McCain, de 81 años, se sometió a una cirugía a mediados de julio para extirpar un coágulo de sangre de 2 pulgadas (51 milímetros) en su cerebro después de que le diagnosticaron glioblastoma. Una declaración emitida el miércoles pasado por la oficina del senador dijo que estaba en Walter Reed recibiendo tratamiento por los “efectos secundarios normales de su terapia contra el cáncer en curso”.

Su hija Meghan McCain tuiteó el domingo: “A mi padre le está yendo bien y todos estamos ansiosos de pasar la Navidad juntos en Arizona”.

Los republicanos tienen una escasa mayoría de 52-48 en el Senado, y McCain y el senador Thad Cochran, republicano por Mississippi, se perdieron los votos la semana pasada. Cochran, de 80 años, tuvo una lesión no melanoma que le quitaron de la nariz a principios de esta semana. Se espera que vote esta semana en la cuenta de impuestos.

Los republicanos obtuvieron el apoyo del senador de Florida Marco Rubio y del senador de Tennessee Bob Corker el viernes pasado. Es probable que aprueben el proyecto de ley por un margen estrecho frente a la oposición demócrata unificada. Como respaldo, el vicepresidente Mike Pence estaría disponible para romper un empate.

Después de su cirugía de verano, McCain se recuperó rápidamente y regresó a Washington para ingresar al Senado el 25 de julio, ante la ovación de sus colegas.

En un giro dramático, emitió un voto decisivo contra el proyecto de ley republicano de atención médica, una medida que provocó la ira de Trump y los conservadores. El voto de McCain redujo el esfuerzo de siete años del Partido Republicano para desmantelar gran parte de la ley de atención médica del presidente Barack Obama.

Pero la condición de McCain parece haber empeorado en las últimas semanas. Sufrió una pequeña rotura en el tendón de Aquiles derecho y lo obligó a usar un corsé para caminar. McCain finalmente comenzó a usar una silla de ruedas, y los miembros de su personal lo empujaban a donde tenía que ir.

Como piloto de la Armada, McCain vivió un incendio en julio de 1967 que mató a 134 marineros a bordo del portaaviones USS Forrestal en el Golfo de Tonkin durante la Guerra de Vietnam. El siguiente octubre, su avión fue derribado durante una misión de bombardeo sobre Hanoi. Pasó más de cinco años como prisionero de guerra. McCain también ha sobrevivido a varios episodios de melanoma, un peligroso cáncer de piel.

Declaración del Dr. Mark Gilbert, Jefe de Neurooncología del Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) ”

“El Senador McCain ha respondido bien al tratamiento que recibió en el Centro Médico Walter Reed por una infección viral y continúa mejorando. Una evaluación de su cáncer subyacente muestra que está respondiendo positivamente al tratamiento en curso”.

Declaración de la oficina del senador McCain:

“El senador McCain ha regresado a Arizona y se someterá a fisioterapia y rehabilitación en Mayo Clinic. Él está agradecido por la excelente atención que continúa recibiendo, y aprecia la gran cantidad de apoyo de personas de todo el país. Espera volver a Washington en enero “.