Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La primera dama recorre las instalaciones de detención de inmigrantes en Arizona el jueves. Este será su segundo viaje recorriendo instalaciones de detención con niños migrantes.

El avión de la Sra. Trump aterrizó en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan en Tucson alrededor de las 10 de la mañana, para recorrer la frontera y las instalaciones en Arizona. Se espera que ella tenga una reunión informativa con funcionarios fronterizos y rancheros locales antes de visitar una instalación de detención a corto plazo donde las familias están siendo separadas.

La directora de comunicaciones, Stephanie Grisham, dijo que la meta de la Sra. Trump es “aprender y educarse a sí misma” sobre los problemas en la frontera de los que están en primera línea y agradecerles por su trabajo.

El objetivo de su visita es proporcionarle más información al presidente Trump para que pueda “alentar la reunificación familiar” al instar al Congreso a “arreglar nuestro sistema de inmigración quebrado”, dijo Grisham.

Fuentes han dicho que puede visitar una instalación de Southwest Key que aloja a niños migrantes localizados cerca de las Avenida 27 Campbell en Phoenix.

Esa instalación parecía haber aumentado la seguridad anoche y el jueves por la mañana.

Si bien toda la información sobre los planes de la primera dama aún no está confirmada, hemos aprendido que las instalaciones de Arizona tienen 1,654 niños inmigrantes, incluidos 328 niños separados de sus padres, según el gobernador Doug Ducey.

Ducey confirmó esas cifras ayer y dijo que, aunque cree en una seguridad fronteriza más sólida, no cree que los niños deban separarse de sus padres.

Aunque la administración Trump ha puesto fin a la separación familiar en la frontera, todavía hay niños que aún no se han reunido con sus familias.