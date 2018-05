Por Hugo Laveen

La primera dama Melania Trump se sometió a cirugía renal el lunes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed cerca de Washington, DC, según un comunicado de su oficina.

Trump había tenido un problema con su riñón que su oficina describió como benigno pero que requería atención médica.

Trump, quien cumplió 48 años el mes pasado, ingresó a Walter Reed en la vecina Bethesda, Maryland, el lunes por la mañana y se espera que permanezca hospitalizada durante varios días luego de la operación, según la declaración de su directora de comunicaciones, Stephanie Grisham.

Ella es la primera dama estadounidense en someterse a un procedimiento médico tan serio mientras estaba en la Casa Blanca desde que Nancy Reagan tuvo una mastectomía en octubre de 1987. Rosalynn Carter se sometió a cirugía para extirparle un tumor benigno de su pecho en abril de 1977. Semanas después que se convirtió Betty Ford en primera dama, le diagnosticaron cáncer de mama y se le practicó una mastectomía en septiembre de 1974.

El presidente Donald Trump permaneció en la Casa Blanca durante la cirugía de Melania Trump.

La primera dama no se mudó a Washington hasta seis meses después de la administración y decidió dejar que su hijo, Barron, terminara el año escolar 2017 en Nueva York. Más recientemente, Melania Trump ha tenido un perfil más público. El 24 de abril, ella y el Presidente organizaron la primera cena estatal oficial de la administración Trump, un evento que fue planeado y ejecutado principalmente por la primera dama.

Trump fue responsable de todos los aspectos de la cena formal en honor del presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, desde los manteles de marfil seleccionados a mano hasta el menú, que la primera dama diseñó para fusionar la comida estadounidense con la influencia francesa. Durante la ceremonia de bienvenida previa a la cena, Melania Trump se robó los titulares, vistiendo un traje blanco de la colección Michael Kors con un sombrero blanco a juego, hecho a medida por su modisto personal.

El sombrero prendió fuego a Internet, con referencias y comparaciones con Beyoncé, el movimiento sufragista e incluso el personaje televisivo Olivia Pope de “Escándalo”.

El 7 de mayo, Trump, una primera dama relativamente privada en comparación con sus predecesores más recientes, una vez más fue el frente y el centro, esta vez para revelar su plataforma formal, Be Best. Ella inició la iniciativa con un discurso de Rose Garden que duró 11 minutos, el compromiso de hablar en público más largo durante su mandato de 16 meses como primera dama.

Be Best es una plataforma triple que se enfoca en la adicción a los opiáceos y las familias, el bienestar general físico y emocional de los niños y la bondad y seguridad para los niños que usan las redes sociales. Este último causó una gran polémica porque abarca el acoso cibernético, una táctica que el esposo de Melania Trump, el presidente, ha sido acusado de alimentar.

En marzo, la primera dama abordó las críticas que enfrentó al abordar el tema durante las palabras de apertura de una reunión que convocó en la Casa Blanca para líderes de la industria tecnológica de Google, Snap, Twitter, Facebook, Amazon y otros.

“Soy muy consciente de que la gente es escéptica de que hable sobre este tema”, dijo. “Me han criticado por mi compromiso de abordar este tema, y sé que continuará. Pero eso no me impedirá hacer lo que sé que es correcto”.

Melania Trump también ha aparecido con su esposo varias veces en las últimas semanas. Estaba sentado en la primera fila durante su discurso Be Best, después de lo cual hizo comentarios elogiando su compromiso de ayudar a los niños, y volvió a ser el segundo en hablar, después de su esposa, durante la Ceremonia de Madres y Cónyuges Militares el viernes en la Casa Blanca Habitación del Este.

“Se ha convertido en una primera dama muy, muy popular. Estoy leyendo eso … Ellos aman a Melania”, dijo el presidente. Una nueva encuesta de CNN publicada el 7 de mayo elevó la calificación favorable de la primera dama 10 puntos desde enero hasta el 57%.