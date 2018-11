Prueba de que la “Diva de El Bronx” no solo se dedica a posar en redes sociales

La cantante de origen boricua Jennifer López no es solo una exhuberante personalidad que posa a diario en redes sociales para el deleite de sus seguidores, sino que es una ciudadana consciente.

Así lo demostró este lunes cuando compartió en su cuenta de Instagram un video en el que exhorta a sus fans a salir a votar este martes en las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Este 6 de noviembre se escoge a un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes federal así como gobernadores y miembros de asambleas estatales.

Sin maquillaje y con el cabello amarrado en un moño, la “Diva de El Bronx” hizo referencia directa a los jóvenes, los latinos y las mujeres en su llamado.

En la descripción que acompaña el clip, la cantante emplaza a los potenciales votantes a que no se intimiden por dificultades durante la jornada de este martes.

“Pensarías que estaría lista para votar, ¿no? Aquí hay una pequeña historia: ¡tuve que ingresar mi información 4 veces antes de que el sitio estatal confirmara que estaba registrada! Así es como me apasiona usar mi voz y mi derecho a votar. Tienes que tener la paciencia y el interés de llegar a las urnas mañana (hoy)”, lee el comentario.

“Piensan que los jóvenes no votan, los latinos no votan, las mujeres no votan, ¡¡¡Demuéstralos equivocados !!! Esta elección nos afecta a TODOS. VOTAR. ¡Es tan importante que TODAS nuestras voces sean escuchadas, no solo unas pocas … vivimos en un hermoso país donde todos tenemos algo que decir! ¡Les insto a todos ustedes, POR FAVOR, salgan y voten, hay tantas cuestiones en juego en estas elecciones! ¡Y de alguna manera nos afectan a todos en nuestra vida diaria! Si estás frustrado por lo que has estado viendo y oyendo, ¡puedes cambiarlo! ¡¡¡Tu tienes el poder!!! ¡TENGO UN MONTÓN DE INFORMACIÓN PARA VOTANTES EN MIS HISTORIAS PARA AYUDARLE! #GOVOTE #VOTA #ELECTIONEVE #VOTETUESDAY”, puntualiza.

Ya en el video, la también actriz insiste en la importancia de ejercer el derecho al voto.

“Hola chicos, solo quería tomarme un minuto para expresarles la importancia de votar. Voy a votar, y le estoy pidiendo a toda la gente que conozco que vote, no porque queramos ser políticos ni nada de eso, porque no lo somos; solamente somos seres humanos a los que nos importa el país y el futuro de nuestros niños y de la gente que amamos”, indica JLo.

“Les pido que salgan a votar, así sea difícil, háganlo. No se rindan, voten. Hagan sentir su voz. Vivimos en un país hermoso, pero tenemos que manifestarlo. No demos las cosas por sentadas”, concluye la novia del expelotero Álex Rodríguez.

Los resultados de estos comicios son sumamente importantes, ya que está en juego el control del Senado y la Cámara de Representantes federal.