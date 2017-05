Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— La ciudad de Mesa está investigando las acusaciones de mala conducta y colusión que rodean a su departamento de policía. Las alegaciones se derivan del caso de un vendedor que ha luchado para pagar a los agentes de policía por trabajos fuera de servicio con uniforme.

Tres propietarios de negocios del Valle presentaron una queja formal con la ciudad la semana pasada, planteando preguntas sobre la selección de Extra Duty, LLC. La demanda alega que el dueño de Extra Duty, Anthony Rojas, “conspiró” con un jefe de policía auxiliar para asegurar el contrato, a pesar de que Rojas carecía de licencias, seguros y respaldo financiero adecuados.

“En este momento, los oficiales de Mesa están siendo comprometidos”, dijo Heather Mulligan de Valley Police Specialists, LLC, uno de los tres propietarios que presentaron la queja.

La ciudad adjudicó un contrato exclusivo a Extra Duty a fines de diciembre para coordinar todas las solicitudes de empresas privadas que buscan a los oficiales de Mesa para seguridad o control de tráfico. Estas solicitudes son comunes de los centros comerciales, bancos, gerentes de eventos y otras empresas que quieren oficiales de policía uniformados en las instalaciones.

Los oficiales recogen estos turnos mientras están fuera de servicio de su trabajo policial normal.

Previamente, el departamento de policía manejó estas solicitudes internamente, pero buscó un proveedor externo para 2017 para hacer el proceso más eficiente, dijo el portavoz de la policía de Mesa sargento Diana Williams.

Ha sido un comienzo problemeatico. La transición del proceso a Extra Duty duró tres meses más de lo que se esperaba inicialmente, y varios funcionarios se quejaron de que la compañía no los pagó puntualmente.

Un sindicato que representa a los oficiales de la policía de Mesa envió una carta el 23 de marzo que amenazaba con “enviar este asunto a nuestros abogados” si la compañía no corrigía sus problemas de nómina.

“Nunca han hecho este trabajo antes. Ni siquiera sabían que necesitaban una licencia de seguridad “, dijo otra querellante, Bonnie Lucas, de Law Enforcement Specialists, Inc.

La sargento Williams minimizó los primeros problemas, diciendo que el departamento había notado errores por parte de los empleados y de Extra Duty con respecto a la nómina.

“Esto es común y esperado cuando se implementa un nuevo sistema”, dijo.

El Servicio Extra empezó a colocar oficiales en marzo. Hasta la fecha, 311 de los 805 oficiales del departamento, tenientes y sargentos están registrados en la compañía, dijo.

Alegatos de “connivencia”

Rojas aseguró el contrato con Mesa en menos de un año después de formar Extra Duty, LLC. Los registros muestran que él co-fundó una compañía de servicios de seguridad diferente, Sofnet, LLC, en 2010 con el teniente Christopher Withrow de la actual policía de Mesa.

Los dos hombres siguieron siendo copropietarios de Sofnet cuando Rojas ganó el contrato con la Ciudad de Mesa. Semanas después de que Rojas comenzó a trabajar con la ciudad a través de Extra Duty, LLC, Withrow presentó una solicitud acelerada el 25 de enero para reestructurar Sofnet y eliminar el nombre de Rojas del papeleo corporativo.

Lucas dijo que la conexión entre Rojas y el teniente no es la única razón por la que sospecha que la decisión de adjudicar a Rojas era un “trabajo interno”.

“Uno de los jefes adjuntos de Mesa PD había hablado con Rojas y le dijo que tenía que llevar su [tarifa administrativa] de $ 10 por hora a $ 5.50 si quería obtener este contrato. Además, que habría “mucho dinero por hacer”, dijo.

Williams, portavoz de la policía de Mesa, dijo que la ciudad todavía estaba revisando las acusaciones planteadas por los dueños de negocios. La abogada de la ciudad ha programado otra reunión sobre el tema esta semana, dijo.

Sin embargo, basándose en sus hallazgos iniciales, “estamos seguros de que se siguieron los protocolos de adquisición apropiados. El Departamento de Policía continuará trabajando con la Oficina del Procurador de la Ciudad para atender cualquier inquietud adicional “, dijo.

Williams dijo que el teniente Withrow nunca estuvo involucrado en el proceso de adquisiciones.