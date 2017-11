Por Arizona Auto Body Shop

Para llevar a cabo procedimientos de Flasheo de Memorias y Reprogramar Ecus Automotrices (Reprogramación de Ecu de Motor o Computadora de Motor) existen diversas metodologías que se pueden utilizar en el taller, dependiendo de diferentes variables como lo son: La fecha de fabricación, el tipo de Ecu y el fabricante, etc. Es importante tener en cuenta que el conocimiento de estos procedimientos es fundamental para una reprogramación o flasheo de Ecu exitosa, ya que usualmente los daños que se pueden ocasionar pueden ser irreversibles. Si te interesa aprender este tema debes tener en cuenta estas cuatro metodologías disponibles.

Metodo De Flasheo Por Via OBD

La mayoría de ecus desde los modelos 2000 a 2008 (incluso algunos modelos posteriores a 2008) son flasheables por vía conector puerto OBD. El conector OBD es un puerto de comunicación en la mayoría de los casos ocultos en algún lugar de la parte posterior del habitáculo. Cuando se utiliza una Equipo para Flasheo y Reprogramación de Ecus OBD, es necesario dar un suministro estable de 12 Voltios a la batería del coche (muchas veces es necesario contar con un equipo adicional externo que mantenga estable los 12 V a la batería) y conectar al vehículo con una cable OBD. Se puede leer la Ecu para obtener los archivos de Tunning o Afinación del Motor, flashear la memoria y reprogramar nuevos archivos de Tunning sobre la Ecu. Este es el método más fácil y rápido de llevar a cabo el procedimiento.

Metodo De Flasheo De Ecu Por Via Puerto BDM

La mayoría de ecus desde los modelos 2000 a 2008 (incluso algunos modelos posteriores a 2008) tienen un puerto especial de comunicación . Para accede a este puerto es necesario desmontar la Ecu del vehículo y destaparla o abrir su tapa frontal. El método BDM es el más confiable de todos los métodos porque la Ecu recibe 12V constantes, y puede ser flasheada una y otra vez sin ningún problema. El Flasheo por vía BDM es incluso utilizado cuando ha fallado algún procedimiento de flasheo por vía OBD.

Metodo De Flasheo De Ecu Por Via Modo Arranque O Boot Mode

Para flasheo de la ECU por Boot Mode se requiere sacar la ECU afuera del vehículo, y programarla en banco conectando cables en algunos pines en especial. En algunos casos se requiere hacer un poco de soldadura sobre la Ecu, como por ejemplo soldar resistencias sobre la tarjeta electrónica. Se puede dividir el fasheo por método de arranque en vieja y nueva generación de Boot’s.

Flasheo De Ecus Por Desmonte Usando Metodos De Soldadura

El método de flasheo por soldadura es el más utilizado para los casos en que tenemos Ecus de modelos viejos y además para casos de camiones. En este método se requiere sacar la ecu del vehículo, destaparla y desoldar el chip de la memoria EEPROM. Luego se necesita leer la memoria con un lector de memorias Chip EEPROM. Después de leer el archivo programable de la EEPROM se realizan las modificaciones requeridas sobre el mismo y se vuelve a montar la información sobre la misma memoria o sobre una nueva. Al final se vuelve a soldar el chip programado con soldadura sobre la ECU.

