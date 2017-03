Las conversaciones buscan retomar las importaciones de azúcar que hace Estados Unidos desde México, luego de que se detuvieron porque se alcanzó un límite temporal.

INTERNACIONAL

La administración del presidente estadunidense notificará este mes al Congreso su decisión de renegociar el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) con México y Canadá, anunció hoy el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

El secretario estadunidense aseguró que su oficina trabaja ya en la carta que deberá cursar al Congreso para comunicar su intención de iniciar la renegociación del acuerdo comercial, acatando una de las disposiciones centrales de la Ley de Promoción Comercial o “fast track”.

En las próximas dos semanas “estaremos expidiendo la carta de 90 días y eso es lo que disparará el inicio formal del proceso mismo”, dijo Ross en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo.

Precisó que no existe una fecha exacta para presentar la misiva y que por ahora la administración trabaja con el Comité de Finanzas del Senado y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que son los dos órganos que regulan este tema.

Respecto a si la renegociación del TLCAN será bilateral o trilateral, Ross dejó abierta la puerta a que existan negociaciones bilaterales “con previsiones simétricas” o una nueva ronda trilateral.

“En esta etapa estamos menos preocupados con la forma exacta (de la renegociación) que con tratar de llegar a la sustancia”, precisó.

Sin embargo, el secretario Guajardo consideró que dada la naturaleza trilateral del TLCAN, “tendría mucho sentido tener discusiones trilaterales a fin de tener presente la fortaleza que el continente norteamericano puede tener en este proceso”.

Ross evitó aludir a los potenciales efectos que podría tener en estas negociaciones el llamado Impuesto de Ajuste Fronterizos o BAT, que está bajo consideración de los republicanos en el Congreso.

“Esa es una provisión central en la iniciativa de reforma tributaria de la Cámara de Representantes, pero dado que no ha sido formulada de manera completa ni la administración ni yo tenemos una postura al respecto”, indicó.

Consideró prematuro hablar sobre cuáles serán los puntos de discusión, “pero lo que es claro es que el NAFTA (por sus siglas en inglés del tratado comercial) es un acuerdo viejo que no atiende a la economía de México, Estados Unidos y Canadá en su forma actual. Necesita ser actualizado”.

“Habrá muchas discusiones sobre muchos temas. Hubo 20 capítulos en el acuerdo original del NAFTA y no me sorprendería si terminamos con un mayor número”, dijo.

Guajardo afirmó que el gobierno mexicano inició ya su proceso y adelantó que para fines de mayo próximo, su gobierno estará listo para negociar sobre una base de 10 puntos, quedando a la espera de que Estados Unidos y Canadá concluyan sus respectivos procesos legislativos.

“Creo que los comentarios hechos ayer (jueves) por el Secretario (de Relaciones Exteriores de México, Luis) Videgaray se refieren a que, dentro del ámbito de las obligaciones que Estados Unidos tiene, las cosas podrían empezar tan pronto como a mediados de junio, pero es algo sobre lo que se puede apostar”, dijo.