El asesor de Seguridad del presidente estadounidense habría mentido sobre sus relaciones con Rusia.

NACIONAL

La supervivencia en la Casa Blanca de Michael Flynn, el asesor de seguridad nacional del presidente, está en juego a raíz de la posibilidad de que mintiera a altos cargos del Gobierno sobre sus conversaciones con el Gobierno ruso, según informan este lunes varios medios locales.

Las dudas acerca de Flynn, un teniente general retirado que ha asesorado a la nueva administración sobre política exterior desde la campaña electoral, aumentaron en la Casa Blanca después de que la semana pasada salieron a la luz informes de prensa sobre sus conversaciones con el embajador ruso en EE.UU., Sergey Kislyak.

Según el diario The Washington Post, Flynn habló con Kislyak en varias ocasiones durante los dos meses previos a la toma de posesión del nuevo gobierno en enero, y conversó con él sobre las sanciones impuestas a Moscú por el Gobierno del entonces presidente Barack Obama.

Esa información, publicada el pasado jueves, contradice lo expresado por varios altos funcionarios de la Actual Administración incluido el vicepresidente, Mike Pence, quienes negaron en las semanas anteriores que Flynn hubiese abordado las sanciones con el embajador ruso.

“No hablaron de nada que tenga que ver con la decisión de Estados Unidos de expulsar a diplomáticos o de imponer medidas contra Rusia”, dijo Pence en una entrevista el 15 de enero con CBS News.

Pence y otros funcionarios de la Casa Blanca, que defendieron a Flynn después de que él les aseguró en privado que no habló de las sanciones con el embajador ruso, están ahora indignados con él, según informan los principales diarios.

“Flynn se está quedando sin amigos. El consenso general en la Casa Blanca es que mintió. El vicepresidente siente que le mintió. Está en un cargo que debe estar alejado de los dramas, y es todo lo contrario. Me sorprendería si dura mucho más”, dijo al Post un funcionario de la Administración, que pidió el anonimato.

Según The Wall Street Journal, la Casa Blanca está debatiendo si mantener en el cargo a Flynn, quien se disculpó por el suceso con varios altos funcionarios de la Administración y reconoció que sí abordó el tema de las sanciones con Kislyak.

Uno de los principales asesores de la Casa Blanca, Stephen Miller, se negó a decir este domingo si el presidente sigue confiando en Flynn. “Esa pregunta debería usted hacérsela al presidente”, dijo Miller en una entrevista con la cadena NBC News.

El propio mandatario evitó pronunciarse al respecto cuando un periodista se lo preguntó el pasado viernes, y se limitó a decir que no había visto la información sobre el contacto entre Flynn y el embajador ruso y que la buscaría para leerla.

Pero el diario The New York Times aseguró hoy que el presidente ha seguido de cerca la reacción de políticos y medios de comunicación a las conversaciones de Flynn con Moscú, y el Post indicó que el presidente expresó en privado su frustración por la polémica.

Steve Bannon, un asesor considerado la mano derecha del jefe del ejecutivo, opina que es mejor mantener a Flynn en el cargo pero “estar preparados” para despedirlo si los problemas continúan, según fuentes consultadas por el Wall Street Journal.

La controversia en torno a Flynn no se limita a sus roces dentro de la Casa Blanca, sino que puede traerle problemas legales. Si Flynn llegó a prometer que Estados Unidos rebajaría las sanciones a Moscú cuando la nueva administración asumiera el poder, podría haber violado una ley que prohíbe implicarse en política exterior a los ciudadanos que no formen parte del Gobierno.