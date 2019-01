Por Leonardo Reichel

La organización Red to Blue ha iniciado una campaña para derrocar al congresista Steve King quien en una entrevista con New York Times se preguntó: ¿Por qué hablar de supremacismo o nacionalismo blanco se ha vuelto ofensivo?

King, quien tiene un largo historial de comentarios insultantes, y quien en una ocasión dijo que la parte superior del muro fronterizo debía ser electrificada para que, como se hace con el ganado, se disuadiera a quienes quisieran cruzarlo; ha sido expulsado de las comisiones legislativas en las que participaba, por la bancada republicana.

Sus declaraciones han sido repudiadas incluso por Mitch McConnell y Mitt Romney. También, la congresista Liz Cheney le sugirió que renunciara y los demócratas propusieron la resolución de desaprobación, a lo que el mismo King respaldó con su voto.

El representante republicano no sólo ha sido considerado una vergüenza nacional, sino como un descarado racista.

Red to Blue consideró que sus recientes declaraciones son quizás uno de los comentarios más ofensivos hasta ahora; e inició una campaña para sacarlo del congreso en 2020.