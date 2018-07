Las protestas coinciden con el escrutinio de las cambiantes declaraciones de Trump sobre interferencia de Rusia en elecciones de 2016

WASHINGTON — Aunque el presidente Donald Trump dio marcha atrás este martes a su anterior declaración de que Rusia no intervino en las elecciones de 2016, activistas cívicos en todo el país mantienen en pie para mañana un centenar de vigilas para condenar lo que consideran como una extensa “corrupción” en la nueva Administración.

La serie de vigilias para “confrontar la corrupción”, los organizadores advirtieron de que Estados Unidos afronta un “momento peligroso” para la democracia, y es urgente que los estadounidenses de a pie se sumen a la “lucha por la democracia, humanidad y moralidad”.

Trump prometió durante su contienda electoral en 2016 “vaciar el pantano” pero, según sus detractores, lo que ha hecho es profundizar la corrupción y polarización en el país.

Los activistas enumeraron una larga lista de ejemplos de los problemas que sacuden al establecimiento político en Washington y que requieren una inmediata corrección.

La lista incluye las “alarmantes declaraciones” de Trump ayer al lado del presidente ruso, Vladimir Putin tras su “cumbre” en Helsinki; la influencia de “megadonantes” en el proceso político, los intentos de supresión del voto, y la presunta complicidad del gobierno en el deterioro de la democracia.

Al inicio de una reunión en la Casa Blanca con líderes republicanos del Congreso, Trump afirmó hoy que sus declaraciones de ayer sobre que Rusia no intervino en los comicios de 2016 fueron mal interpretadas y que él sí acepta la conclusión de los servicios de inteligencia de que Moscú sí interfirió en el proceso electoral.

Así, las protestas al caer la tarde en cada localidad tendrán el objetivo de “confrontar la corrupción y exigir la demogracia… para poner los reflectores sobre un maltrecho sistema, y ofrecer soluciones”, según la página web.

“El número de vigilias va a seguir creciendo. No podemos predecir cuántas personas van a participar, pero pienso que con seguridad habrá miles”, dijo a este diario Jonah Minkoff-Zern, co-director de campaña del grupo “Democracy is For People”, uno de los organizadores.

Por su parte, el grupo “MoveOn.org” respaldó las investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre la “trama rusa”, que Trump se empeña en calificar como una “cacería de brujas”.

La protesta frente a la Casa Blanca contará con la participación de cerca de una decena de líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso.