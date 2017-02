Por Hugo Laveen

Victoria Odintsova, modelo rusa de 23 años de edad, fue detenida por la policía después de colgarse a 1,004 pies de altura en la Torre Cayan en Dubai.

Odintsova ha prometido no volver a repetir nunca el truco, y firmó una declaración escrita prometiendo que no lo volvería a hacer.

Odintsova cuenta con tres millones de seguidores en sus cuentas sociales, y quería la foto perfecta descolgándose a casi 73 pisos.

En la foto, Odintsova fue vista sosteniéndose en la mano de uno de sus asistentes, que era la única cosa que le impidió caer al suelo. Después de inclinarse hacia atrás, decidió bajar a una cornisa y colgarse en el aire.

La policía de Dubai consider el asunto como una grave irresponsabilidad. El General de División Halil Ibragim Al-Mansuri dijo que lo que hizo puso su vida en peligro.

El hecho, en lugar de atraerle más seguidores en sus redes social ha sido contrario, ya que muchos de sus seguidores expresaron sus opiniones reprobándola. Algunos han dicho que no la seguirán, mientras que otros dijeron que debería ir a la cárcel.