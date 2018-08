Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Las fuertes inundaciones de una tormenta monzónica causaron estragos durante la noche en East Valley.

Varios caminos se inundaron alrededor del área de Tempe, incluida la US60 en Tempe, lo que provocó el cierre de carreteras.

Según el Departamento de Transporte de Arizona, el US 60 se cerró en ambas direcciones alrededor de la 1:30 de la madrugada después de que las inundaciones forzaran el cierre de la carretera.

De acuerdo con un pluviómetro en el área, Rural Road cerca de la US 60 recibió 3.63 pulgadas de lluvia en una hora.

Varios conductores se quedaron varados en el oeste de la US 60 cerca de McClintock Drive debido a las inundaciones. Se vieron obligados a abandonar sus vehículos, que luego fueron remolcados fuera de la carretera.

El DPS dijo que se llamó a ADOT para tratar de limpiar parte del agua. La US 60 se volvió a abrir a las 4:30 de la madrugada.

ADOT dijo que la rampa de la US 60 hacia el Loop 101 en dirección norte se cerró debido a la acumulación de barro. La salida US 60 hacia el este en Ellsworth Road también se cerró debido al barro. Ambos han vuelto a abrir desde entonces.

Hubo varios cierres de carreteras alrededor del campus de la Universidad Estatal de Tempe Arizona, pero a partir de las 5 de la mañana. La policía de Tempe dijo que no había cierres de calles importantes.

Apache Junction reportó varios cierres de carreteras en la ciudad, pero los equipos trabajaron durante la noche para abrirlos a las 7 de la mañana.

La tormenta monzónica también causó interrupciones masivas en East Valley.

De acuerdo con el Servicio Público de Arizona, más de 700 clientes no tenían electricidad en el momento álgido de la tormenta. Solo quedan 251 clientes.

Salt River Projet informó incluso más interrupciones en el momento álgido de la tormenta con más de 13,000 clientes sin electricidad, la mayoría provenientes del área de Apache Junction. Han reducido ese número a 1,000 a partir de las 4 de la mañana.

Algunas áreas en East Valley recibieron más de 2 pulgadas de lluvia en menos de una hora.

Según la Cruz Roja, un complejo de apartamentos en Mesa se inundó todo el primer piso, desplazando a aproximadamente 30 personas.

Las advertencias de inundación repentina se emitieron para varias ciudades en el Valle, incluyendo Tempe, Queen Creek, Apache Junction, Chandler y más.

Lluvia reportada en las últimas 24 horas: Tempe: 3.63″, Mesa: 2.44″, Chandler: 1.57″, Guadalupe: 0.90″, Sun City West: 0.87″, Peoria: 0.79″ y Ahwatukee: 0.63″.

La tormenta monzónica también trajo fuertes vientos a la mayor parte del área con vientos de hasta 50 millas por hora en algunas áreas.

Esta fue la tercera tormenta monzónica consecutiva en golpear el East Valley esta semana. Muchas ciudades todavía estaban tratando de recuperarse de las inundaciones y el daño de la noche anterior.

Existe la posibilidad de que llueva más hoy, principalmente a última hora de la tarde y la noche. El aumento de la lluvia es remanente de lo que ahora es la Tormenta Tropical John.

Cualquier tormenta que se desarrolle tiene el potencial de producir más inundaciones, junto con ráfagas de viento fuertes a severas y rayos frecuentes.